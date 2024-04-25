美國會放行對烏軍援後　遠程陸軍戰術導彈系統秘密運抵烏克蘭

美國政府證實，美方提供的遠程陸軍戰術導彈系統（ATACMS）已於本月運抵烏克蘭。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期一（4月22日）說，烏克蘭將獲得長期以來尋求的ATACMS，美國向烏克蘭提供ATACMS的協議已敲定所有相關細節。

美國國務院副發言人帕特爾（ Vedant Patel ）星期三（24日）對記者說：「我可以確認，美國在總統（拜登）的直接指示下，向烏克蘭提供遠程ATACMS。」

向基輔提供ATACMS是美國3月援烏計劃的一部份，並不屬於國會星期三剛剛批准並由拜登簽署生效的新一攬子援助計劃。不過，根據最新通過的援助法案，美國將向烏克蘭提供610億美元的軍事援助。

帕特爾說，美國並未在一開始就宣布向基輔運送這批遠程陸軍戰術導彈系統，這是應烏克蘭的要求，以便維護其行動安全。

一些陸軍戰術導彈系統的射程可超出300公裡，美國國防部發言人證實，這就是美方提供給烏克蘭的遠程陸軍戰術導彈系統。

白宮2023年曾表明，華盛頓提供給烏克蘭的是一種射程較短的陸軍戰術導彈系統，可打擊165公裡內的目標。但基輔長期以來都希望獲得遠程導彈支持。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，美國計劃向烏克蘭運送更多遠程導彈。「它們將發揮重要作用。但正如我以前在這個講台上說過的……（應對戰爭）沒有靈丹妙藥（there is no silver bullet）。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

