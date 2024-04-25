英國首相指中國是威權主義國家　中國使館：堅決反對冷戰言論

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）4月23日在波蘭華沙發表講話時將中國列為威權主義國家，並對中俄關係進行指責，中國駐英國大使館24日回應稱，強烈譴責辛偉誠對中國的無端指責和惡意誹謗，堅決反對其冷戰言論。



中國駐英國大使館網站以問答形式發布聲明，使館發言人說，辛偉誠是在為增加軍費尋找藉口，中國堅決反對其煽動對立對抗的冷戰言論。

發言人說，中國是一個愛好和平的國家，始終站在和平與正義一邊。中國處理國際衝突的態度始終是勸和促談、推動和平解決。中國連續多年對世界經濟增長貢獻率超過三分之一。中國始終致力於促進國際合作，維護世界穩定。這些都是鐵的事實。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克，圖左）2024年4月23日與北約秘書長斯托爾滕貝（Jens Stoltenberg，圖右）到訪華波蘭華沙的裝甲旅基地。圖中是陪同他們訪問基地的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（Reuters）

發言人指出，相比之下，英國當前的政府在國際上到處挑事生非，在烏克蘭問題上一味為衝突一方提供進攻性武器、火上澆油，在聯合國安理會討論加沙問題時多次反對立即停火的決議，不支持巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國，並繼續向以色列提供武器。英方在國際和平與正義問題上現在沒有任何道義可言。

發言人最後呼籲英方政客收斂好鬥言論，停止無端指責中國，停止製造陣營對抗，多花點心思關注國內經濟民生、真正為世界和平與正義做點事。