澳洲海灘多達160頭領航鯨大規模擱淺　26頭死亡其餘或被迫安樂死

澳洲海灘發生大規模領航鯨擱淺事件，專家正在全力搶救100多頭領航鯨（pilot whale），許多官員擔心它們最終可能被迫接受安樂死處理。



法媒引述澳洲官員報道，多達160頭領航鯨4月25日上午被擱淺在西澳戴士柏（Dunsborough）以南的托比灣海灘（Toby's Inlet）。西澳公園與野生動物管理局說，26頭擱淺的領航鯨死亡。

圖為2024年4月25日，澳洲戴士柏（Dunsborough），逾百頭鯨魚擱淺在托比灣（Toby's Inlet）。（Facebook @Parks and Wildlife Service, Western Australia ）

野生動物官員將嘗試引導一些領航鯨離開海灘，進入更深的水域。但管理局說，這類事件通常會導致擱淺的動物不得不接受安樂死，這是最人性化的處理方式，但管理局仍期望能得到最理想的結果。

↓↓西澳公園與野生動物管理局在社交平台確認有20多頭領航鯨死亡↓↓

報道指出，領航鯨大規模擱淺在澳洲和新西蘭都不少見。2022年，約500頭領航鯨在新西蘭的查塔姆群島（Chatham Islands）擱淺死亡。

科學界尚未完全了解為何會發生大規模擱淺現象，但一些研究人員認為，鯨群在離海岸太近的水域覓食後，會偏離軌道。

領航鯨的身長可達六米多，在海豚科中體型僅次於虎鯨。領航鯨具有高度社會性，因此它們可能會追隨誤入險境的同伴，最終一同擱淺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

