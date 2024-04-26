王毅接受中東傳媒訪問：中美關係回不到過去　但也能有一個好未來

中國外交部長王毅接受卡塔爾半島新聞網書面採訪時表示，中美關係雖回不到過去，但應該也完全能夠有一個好的未來。



王毅稱，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。2023年11月，習近平主席應邀同拜登總統在三藩市（又稱舊金山）成功會晤，達成面向未來的「舊金山願景」。一個可預期、可持續、健康穩定的中美關係是兩國、世界人民之福。

近來，美方的對中國錯誤認知仍在延續，遏華錯誤政策仍在推進。近來，美國繼續拉攏所謂盟友，不斷挑唆煽動地區海上局勢，加速編織對華遏制體系，持續升級單邊制裁，對中國實施科技封鎖。

王毅指出，美方不能總是用冷戰視角、零和思維看待這個世界，不能總是說一套、做一套。相反，中國帶給這個世界的是合作、發展、穩定、共贏。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（不在圖中）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

王毅強調，美國大選是美國內政，中方從來沒有也不會干涉別國內政。不管誰當選下一屆美國總統，中美兩個大國必須找到正確的相處之道。

王毅重申，習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中方看待和處理中美關係的基本方向。

王毅最後說，中美關係回不到過去，但應該也完全能夠有一個好的未來。中方願與美方一道，多做合作共贏的好事，多辦惠及世界的大事，切實承擔各自應盡的國際責任。