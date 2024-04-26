斯里蘭卡駐俄羅斯大使：正式申請加入金磚集團　以確保多方面安全

據「今日俄羅斯」（RT）、俄羅斯衛星通訊社當地時間4月24日報道，斯里蘭卡駐俄羅斯大使利亞納格（Janitha Abeywickrema Liyanage）當天接受記者採訪時表示，斯里蘭卡打算正式申請加入金磚國家集團。



「我們昨天進行了討論，確實希望在不久的將來加入『金磚+』模式，這將使我方能夠確保運輸、糧食和許多其他方面的安全。」利亞納格說道。據她介紹，斯里蘭卡代表團目前正在聖彼得堡舉行第十二屆安全事務高級代表國際會議上討論這一問題。

「斯里蘭卡可能為金磚國家開闢新視野。」俄羅斯《觀點報》4月25日也以此為題作了報道，報道援引多名分析人士的話稱，就經濟指標而言，斯里蘭卡並不是一個小而貧窮的國家，是一個擁有2200萬人的市場，每年經濟增長潛力可達5%。

就人均GDP而言，斯里蘭卡在全球排名第120位，這一指標已經同金磚國家成員國印度和南非相當；就購買力平價計算GDP，斯里蘭卡是全球第60大經濟體。專家認為，加入金磚國家會為斯里蘭卡等國提供額外的發展機會，在不久的將來，希望加入金磚的國家將會越來越多。

圖為2022年5月斯里蘭卡駐俄羅斯大使賈尼塔·利亞納格（Janitha Abeywickrema Liyanage）協助斯里蘭卡企業代表團會見莫斯科工商會。(斯里蘭卡駐俄大使館Twitter)

此前，俄羅斯《消息報》4月11日曾報道，越南駐俄羅斯大使館對該報表示，越南正研究加入金磚國家的問題以及參與形式，但越方尚未確認是否已提交加入該組織的申請。去年8月，南非外長就曾表示越南希望加入金磚國家。報道提及，越南遲遲未做決定，一定程度上受到了中美關係的影響。

而據俄羅斯衛星通訊社及巴西外交部官網消息，巴西和哥倫比亞領導人當地時間4月17日在哥倫比亞首都波哥大舉行會晤後發表聯合聲明稱，哥倫比亞有興趣儘快成為金磚國家正式成員，巴西政府將協助哥倫比亞，推動其獲得候選國資格。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。據估算截至目前，五個金磚創始成員國經濟總量約占世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7，佔比止步於約30.7%）。

近年來，金磚國家國際影響力不斷增強。今年1月1日，隨着沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。據「今日俄羅斯」（RT）報道，委內瑞拉、泰國、塞內加爾、古巴、哈薩克斯坦、白俄羅斯、巴林和巴基斯坦等國也已經正式提交申請。

金磚五國領袖2023年8月23日在南非舉行的峰會上合照，左起為巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫（Reuters）

中國外交部發言人毛寧今年2月曾表示，金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，始終致力於維護多邊主義，積極參與全球經濟治理，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。在當今世界風險挑戰層出不窮的背景下，發展中國家謀求團結進步、反對外部干涉、實現聯合自強的共同意願與日俱增。正因如此，金磚得到新興市場和發展中國家的廣泛認同，成為國際事務中一支積極、穩定、向善的力量。

本文獲《觀察者網》授權轉載

