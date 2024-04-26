繼TikTok後瞄準大疆？　美媒：美國議會正考慮立法列「黑名單」

在美國方面積極推動涉剝離TikTok法案的同時，美國國會又醞釀着一項針對中國無人機企業大疆（DJI）的封禁法案，理由仍是所謂的「國家安全」。



當地媒體4月25日報道，美國國會正在推動一項法案，該法案可能會通過將大疆列入聯邦通訊委員會（FCC）的「黑名單」，阻止其在美國通訊基礎設施上運行，從而停止大疆在美國的大部份商業業務。

圖為2023年5月19日，烏克蘭基輔，一個女人在無人機駕駛課程上操縱無人機飛行，無人機在戰場上既可用於偵查，亦可用於戰鬥。（Getty）

報道稱，大疆生產的無人機在美國的執法機構以及業餘愛好者市場佔據主導地位。

據報道，這項法案得到了美國兩黨的支持，但大疆公司展開了強有力的遊說活動來反對該法案。大疆希望其美國用戶能幫助說服立法者，讓他們相信美國沒有什麼可擔心的，讓大疆無人機繼續飛行反而將帶來很多益處。

但目前來看，美國政客卻不這麼認為。

該法案的主要發起人之一、紐約州共和黨眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）在本月的一份電子郵件聲明中宣稱：「大疆帶來了不可接受的國家安全風險，中國製造的無人機早該撤出美國了。」

斯特芬尼克聲稱，當地政府機構顯示大疆洩漏了美國的「關鍵基礎設施」數據。但該議員並未就此進行詳細說明。

美國眾議院能源和商務委員會於上個月一致通過了這項法案，該法案將禁止大疆無人機在美國的使用。一名了解計劃的遊說者和中國問題專家表示，這項法案可能在接下來一到兩個月內在眾議院進行全體投票表決，這是他們所說的計劃中的「中國週」的一部份，屆時將考慮對這家中國企業在美國的一系列限制措施。該法案在美國參議院也很可能得到支持，近年來，參議院已經引入了各種對中國製造無人機的限制措施。

時逢美國大選年，兩黨都急於展示他們對中國的強硬立場。當地時間4月24日，美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署了涉強制字節跳動剝離旗下應用TikTok美國業務的法案。在相關條款中，TikTok中國母公司字節跳動（Bytedance）被限期270天（約9個月）剝離其美國業務，否則將面臨美國全國禁令。

與TikTok一樣，大疆無人機在美國也廣受歡迎。前大疆員工、現為美國無人機製造商BRINC工作的貝諾維茨（David Benowitz）估計，2022年大疆無人機佔據美國商用市場58%的份額。對於大疆在當地執法機構中的受歡迎程度沒有最新的數據，據2020年一項來自巴德學院（Bard College）的研究顯示，大疆在執法機構的無人機市場份額為90%。

大疆的遊說工作吸引了普羅大眾用戶的支持，他們擔心禁止大疆無人機將會帶來代價昂貴的破壞性後果，特別是在美國供應商尚未證明他們在成本或質量上具有競爭力的情況下。

報道稱，美國密歇根州共和黨眾議員、美中競爭眾議院委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）在一份聲明中聲稱：「除了這些無人機帶來的國家安全風險之外，我們還需要一個強大而有競爭力的美國無人機產業。」

非營利組織Open Secrets的數據顯示，大疆去年在遊說上花費了160萬美元。根據大疆在參議院的遊說披露，該公司今年迄今為止至少花費了31萬美元。其中一部份資金幫助安排了使用大疆無人機的緊急救援人員和議員的會面。

大疆還資助了一個名為「無人機倡導聯盟」的網站。該網站的部份目的是提高人們對反大疆法案的認識，並包含了一個直接聯繫國會議員的模板。

大疆發言人林（Regina Lin）在一份聲明中表示：「我們的產品旨在促進公共利益，造福社會。」否認了對大疆的相關指控。

近年，美方屢屢打着國家安全的幌子，污衊、打壓中國企業。

此前，針對美國以所謂「國家安全」為由打壓TikTok，中國外交部發言人毛寧表示，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做「有罪推定」和無理打壓。我們注意到，有美國國會議員表示，尋求禁止TikTok是「仇外的政治迫害」。美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

中國外交部發言人汪文斌曾表示，美方通過涉TikTok相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，TikTok完全按美國的法律註冊，經營合法合規，接受美方監管，美方卻千方百計動用國家力量對其打壓，不僅要實施禁令，甚至還要強制剝離。一個標榜言論自由，自詡為自由市場經濟的國家，卻不惜動用國家力量打壓特定企業，這才是真正具有諷刺意味。

本文獲《觀察者網》授權轉載

