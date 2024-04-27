美媒：哈馬斯官員稱若巴勒斯坦建國　願意解除武裝

美媒26日報道，哈馬斯政治局駐伊斯坦堡成員納伊姆（Basem Naim）稱，如果巴勒斯坦能在1967年被以國佔領的土地上獨立建國，哈馬斯願意解除武裝與政治轉型。



納伊姆周四向美媒表示，如果巴勒斯坦能成為一個以耶路撒冷為首都的獨立國家，同時保留難民重返家園的權利，卡桑旅（哈馬斯麾下準軍事武裝）可以被編入未來獨立巴勒斯坦國的軍隊。納伊姆並指，哈馬斯將尋求加入巴勒斯坦解放組織（巴解組織，即法塔赫），前提是該組織將對其章程和管理進行「改革」。

哈馬斯傳統上拒絕接受與以色列並肩建立巴勒斯坦國的「兩國方案」，而是主張在今天包括以色列、被佔領的約旦河西岸、被佔領的東耶路撒冷和加沙在內的區域建立一個巴勒斯坦國。

巴勒斯坦民族倡議組織秘書長巴爾古提（Mustafa Barghouti）稱，如果哈馬斯提議是真的，將會是一個重大舉動。因為衝突願於巴勒斯坦人反抗佔領，如果佔領不存在，就不需要反抗。

上週，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）在多哈舉行的記者會上說，他與哈馬斯官員舉行了會晤，一旦巴勒斯坦建國，哈馬斯願意只作為一個政黨發揮作用。他呼籲哈馬斯「明確表達自己的立場」。

圖為2024年3月20日，以色列人在位於耶路撒冷的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）辦公室外舉起以色列國旗。（Reuters）

同時，正在美國國務卿布林肯在中國訪問之際，多家外媒路透社報道，哈馬斯代表與法塔赫代表周五在北京會唔。會談旨在促使兩個派系和解。中方未有否認相關會晤進行。

法塔赫已經脱離加沙地帶長達16年，自2007年哈馬斯在一場短暫的戰爭中，法塔赫被驅逐出加沙，兩個敵對派別一直未能彌合政治爭端。