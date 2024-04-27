美國研究：當地五分一零售牛奶樣本含禽流感病毒碎片

美國食品與藥物管理局（FDA）說，聯邦監管機構在一項具有全國代表性的研究中發現，約20%的零售牛奶樣本中存在禽流感病毒碎片。



《紐約時報》報道，FDA在星期四（4月25日）的網上更新通告中說，來自已知有奶牛群感染禽流感地區的樣本，檢測到陽性結果的機會更大。

監管機構說，沒有證據表明存在禽流感病毒碎片的牛奶會對消費者構成危險，也沒有證據表明商店貨架上的牛奶存在禽流感活病毒；公共衛生專家也同意這一評估。

美國官方指八個州有33個受感染牛群，但在全國各地的樣本中發現如此高比例的病毒痕迹，是迄今為止最強烈的一個訊號，表明美國奶牛禽流感疫情的傳播情況比官方統計要廣泛得多。

圖為2024年4月9日，美國伊利諾州一個養牛場內，一群乳牛被養在圍欄內。（REUTERS/Jim Vondruska/File Photo）

聖祖德兒童研究醫院（St Jude Children's Research Hospital）的病毒與流感專家韋比（Richard Webby）說：「這表明這種病毒正在外面大量傳播。」

這些發現引發人們對H5N1型禽流感病毒如何逃避檢測，以及它還可能在哪些地方悄悄在傳播的疑問。一些科學家批評聯邦機構的檢測策略太局限，無法揭示禽流感傳播的真實程度。

圖為2014年12月12日，俄亥俄州一個乳牛農場內，一頭乳牛在進食時停下來抬頭看。（REUTERS/Aaron Josefczyk/File Photo）

美國疾病控制和預防中心（CDC）說，截至星期三（24日），只有23人接受禽流感病毒檢測，另有44人暴露在禽流感病毒環境後接受觀察。

奶牛廣泛暴發禽流感疫情將對農場工人、乳製品行業和更廣泛的公共衛生構成更大的風險。奶牛之間持續傳播禽流感將使病毒有更多機會發生突變，從而使禽流感更容易在人群中傳播。

本文獲《聯合早報》授權轉載

