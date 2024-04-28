俄烏互射導彈與無人機　互炸能源與軍事設施　烏克蘭發電能力受創

烏克蘭官員4月27日指俄軍連夜進行大規模導彈襲擊，攻擊烏克蘭多個地區的能源設施，導致發電廠受損以及有人受傷。俄羅斯最近數月加大對烏克蘭能源網絡攻擊的規模，導致當地停電缺電。



路透社27日引述烏官員稱，該國已損失約80%的傳統熱力發電（thermal power）以及約35%的水力發電能力。

烏克蘭空軍司令奧列修克Mykola Oleshchuk27日在社交媒體發文說，26日夜至27日凌晨，俄軍從空中、地面和海上向烏克蘭發射34枚導彈。烏方稱至少4座火電廠嚴重受損，另有技術人員受傷。

奧列修克說，俄軍發射的導彈類型包括「匕首」高超音速導彈、「伊斯坎德爾-K」巡航導彈、「口徑」巡航導彈等。烏方戰機、防空導彈系統、移動防空火力和國防軍電子戰武器共攔截21枚導彈。

烏克蘭能源部長加盧先科（German Galushchenko）在社交媒體發文稱，俄軍再次襲擊烏能源基礎設施，尤其是在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）以及利沃夫（Lviv）地區的設施遭到攻擊。他還說一名能源技術人員在空襲中受傷。

烏克蘭的頓巴斯燃料和能源公司（DTEK）27日說，旗下4個熱電廠的設備被導彈擊中「嚴重受損」，並且有人受傷，但沒提供人數等詳情。

圖為2024年3月26日，烏克蘭哈爾科夫的關鍵民用基礎設施因遭導彈攻擊，市中心停電。（Reuters）

路透社27日稱，烏克蘭情報消息人士告訴路透社，烏克蘭27日早些時候用無人機襲擊了俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）的伊利斯基（Ilsky ）和斯拉維揚斯克（Slavyansk ）煉油廠，導致設施起火。

消息人士稱，這次襲擊是由烏克蘭國家安全局（ SBU）發起的。消息人士補充說，烏克蘭無人機在夜間也瞄準同一地區的庫什切夫斯克（Kushchevsk，暫譯）軍用機場。

烏克蘭局勢：2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）

俄羅斯國防部4月26日稱，俄軍在頓涅茨克方向打擊載有西方武器裝備的烏軍軍用列車。俄防空系統一天內擊落烏軍193架無人機和多枚火箭彈及航空制導炸彈，並對100多個地區的烏軍人員和裝備發動打擊。

烏克蘭國防部情報總局27日稱在一次行動中擊中俄軍一套最新型雷達。此前一天烏軍稱擊退俄軍在第聶伯河左岸等方向的多次進攻。

在俄軍加大襲擊烏克蘭能源設施之際，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日作出新的呼籲，要求加強防空能力並快速交付裝備。