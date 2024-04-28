李強晤馬斯克：中國繼續為外資提供更優環境　讓各國企業放心投資

央視4月28日稱，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。



李強說，中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國。

馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

應中國貿促會邀請，28日下午馬斯克抵達北京，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克，就下一步合作等話題進行交流。

步入會場時，Elon Musk接受央視玉淵潭天採訪時表示，很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有的汽車都將是電動的。

路透社28日較早時引述2名知情人士稱，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在未有事先公司的情況下登上飛機飛往中國，擬將與中國高級官員見面，討論在中國推出其全自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD ）。

Elon Musk抵達北京與中國貿促會會長任鴻斌會面（玉淵潭天）

路透社28日引述一個航班追蹤應用程式Flight Manager稱，一部與特斯拉有關的私人飛機28日在北京降落。

路透社引述知情人士稱，馬斯克此行亦想獲得中國政府批准，將公司在中國收集得來的數據轉移到國外以訓練其自動駕駛技術的演算法。

▼央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》發布馬斯克28日抵達北京後的活動，可見他在北京市後海某處庭園行走：

自2021年以來，特斯拉已按照中國監管機構的要求將其在中國收集的所有資料儲存在上海，並且沒將任何資料傳回美國。

Tesla四年前推出FSD，這是其Auopilot軟件中最自主的版本，但儘管用家催促其在華推出，但它尚未在中國推出。

馬斯克4月在回應社社交媒體X上網民的詢問時表示，特斯拉可能「很快」向中國客戶提供FSD。