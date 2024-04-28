李強促發展智能網聯新能源汽車　促進車業高端化智能化綠色化升級

中國國務院總理李強4月28日會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強同日較早時在2024北京國際汽車展覽會調研，呼籲大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領産業創新，深化拓展開放合作，促進汽車産業高端化、智能化、綠色化升級，更好滿足和創造市場需求。



他強調，要深入落實習近平總書記關於推動汽車產業高質量發展的重要指示精神，大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，深化拓展開放合作，促進汽車產業高端化、智能化、綠色化升級。

李強表示，中國的智能網聯新能源汽車在市場競爭、開放合作中形成了領先優勢，要繼續努力，把優勢保持住、發展好。李強指出，中國正在開展新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

他稱，中國要更好發揮汽車產業在擴投資、促消費方面的帶動作用，落實好支持購買使用政策，加快構建充電基礎設施網絡體係，多措並舉優化消費環境、激發消費熱情，更大程度釋放汽車等大宗商品消費潛力。

以「新時代 新汽車」為主題的2024北京國際汽車展覽會在北京中國國際展覽中心舉行。李強來到展館，參觀了東風、比亞迪、智己、極越、寶馬、吉利、小米、賽力斯、小鵬等多家汽車品牌展區，察看參展車型和技術展示，與相關企業負責人交流，詳細詢問研發、生産、銷售等情況。

李強同日稍後時間與馬斯克會面，稱中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。他說，中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國。

馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

Elon Musk抵達北京與中國貿促會會長任鴻斌會面（玉淵潭天）

應中國貿促會邀請，28日下午馬斯克抵達北京，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克，就下一步合作等話題進行交流。

步入會場時，Elon Musk接受央視玉淵潭天採訪時表示，很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有的汽車都將是電動的。

路透社28日較早時引述2名知情人士稱，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在未有事先公司的情況下登上飛機飛往中國，擬將與中國高級官員見面，討論在中國推出其全自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD ）。

路透社引述知情人士稱，馬斯克此行亦想獲得中國政府批准，將公司在中國收集得來的數據轉移到國外以訓練其自動駕駛技術的演算法。

▼央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》發布馬斯克28日抵達北京後的活動，可見他在北京市後海某處庭園行走：

自2021年以來，特斯拉已按照中國監管機構的要求將其在中國收集的所有資料儲存在上海，並且沒將任何資料傳回美國。

Tesla四年前推出FSD，這是其Auopilot軟件中最自主的版本，但儘管用家催促其在華推出，但它尚未在中國推出。

馬斯克4月在回應社社交媒體X上網民的詢問時表示，特斯拉可能「很快」向中國客戶提供FSD。