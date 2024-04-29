美媒：德國擬減少對中國投資進行審查

據《華爾街日報》星期天（4月28日）報道，德國政府正考慮減少對中國投資的審查。



《華爾街日報》引述知情人士的話說，由於擔心對中國投資的審查可能會損害柏林振興經濟的努力，因此德國政府決定放鬆計劃中的外國投資審查法的可能性變大。

《華爾街日報》看到的一份經濟部文件描述了該法案的計劃，提議賦予政府審查外國投資安全風險的權力。文件稱，將允許政府審查新型綠地投資，包括量子技術、先進半導體、人工智能和關鍵基礎設施。

德國經濟部駐柏林發言人說，他無法證實報告中的說法。

發言人說，政府多次修改和擴大了投資審查的法律框架，以滿足日益增長的安全要求。該法律高度保障了德國和歐洲的安全利益，同時不會引發有關德國對外國投資的開放程度的質疑。

他補充說，不斷變化的全球安全形勢和日益增長的經濟依賴風險意味着法律需要修改，而這是一個持續的過程，德國正在建設性地參與歐盟層面有關經濟安全的討論。

《華爾街日報》報道稱，德國政府還尋求納入一項條款，允許篩選德國研究機構與外國合作夥伴在關鍵領域的合作項目。

一名政府發言人拒絕就審議結果向該報發表評論，但表示「投資審查旨在避免德國的安全和公共秩序面臨風險，與此同時，保持對外國投資的開放也很重要」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

