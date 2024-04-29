美國制裁陰霾未散　中資銀行「耍手」　中俄貿易結算傳地下化

面對美國可能會實施的金融制裁，中國的大銀行據報加強了對中俄之間交易的審查，並從大筆的中俄貿易訂單中抽身。中國的出口商因此不得不通過邊境的小銀行和地下融資渠道進行結算。



據路透社星期一（4月29日）報道，自俄烏戰爭爆發，美國對俄羅斯和俄羅斯實體實施了一系列制裁。現在美國可能會將制裁擴大到中國的銀行業，因為華盛頓認為中國為俄羅斯國防業提供了支持。

報道指，美國可能發動的制裁已經影響到了中國與俄羅斯的非軍事貿易。報道引述七名熟悉情況的貿易和銀行消息人士稱，自上月起，為中國的大銀行出於對美國制裁的擔憂，加強了中俄交易的審查，並限制此類交易的付款，影響到了中國的小型出口商。

俄羅斯盧布・俄羅斯紙幣・俄羅斯經濟・俄羅斯銀行・莫斯科：圖為2023年10月9日俄羅斯莫斯科一家銀行辦事處的員工拿着裝有俄羅斯1000盧布鈔票的信封。（Reuters）

審查交易、限制付款

報道中提到總部位於中國廣東省一家電器製造商發現產品很難運往俄羅斯，中間並非是產品出了問題，而是中國的銀行限制了交易付款。

公司的創始人王先生說，他們正考慮利用活躍在中俄邊境地區的貨幣經紀商來結算其電器產品的貨款。王先生說，大銀行現在需要幾個月才能結清來自俄羅斯的付款，迫使交易者通過非官方的支付渠道結算，或者直接收縮業務。

消息人士稱，現在一些中國公司正在轉向邊境的小銀行和地下融資渠道，如貨幣經紀人，甚至包括中國禁止的加密貨幣。還有一些公司因為無法通過官方金融渠道開展業務而完全退出了俄羅斯市場。

王先生還透露，此前一家大型國有銀行的經理曾表示該銀行已加強了對俄羅斯相關業務的審查，以避免制裁風險，「避免不必要的麻煩」。

俄烏戰爭爆發前夕，習近平及普京曾表示中俄關係「無上限」。圖為2人在2023年10月18日於北京會面。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

收款困難

廣東一家上市電子公司的經理說，自3月初以來，幾乎所有中國主要銀行都暫停了與俄羅斯的結算。

中國東北地區沿俄羅斯邊境的一些農村銀行仍可收款，但一些商人表示他們在開戶環節就已經排隊數月。

江蘇省一家化工機械公司的劉姓員工說，他在吉林琿春農村商業銀行開戶已經排了三個月的隊。

另一位廣東上市公司的經理說，自上月以來，他們公司已在七家銀行開設了賬戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的付款。「我們最終沒有從俄方收到超過1000萬人民幣的貨款，我們就放棄了。我們放棄了俄羅斯市場。」

一個貿易機構負責人預計中俄間的交易將越來越多地通過地下渠道進行，但這些方法存在很大的風險。一位駐莫斯科的俄羅斯銀行家對路透社說，用加密貨幣進行支付可能是唯一的選擇。

《華爾街日報》本月22日引述知情人士的話稱，美國正在起草制裁措施，揚言將把一些中國銀行排除在全球金融體系外。路透社後又引述匿名美國官員消息稱，美國已初步討論了對部分中資銀行實施制裁，但尚未制定實施此類措施的計劃。

美國國務院的一名發言人在回應路透社關於中國的銀行限制從俄羅斯付款的相關問題時說，中國支持俄羅斯國防工業不僅威脅烏克蘭安全，也威脅歐洲安全。

本文獲《聯合早報》授權轉載

