WEF開鑼：關注承認巴勒斯坦　哈馬斯被勸首肯「人質換停火40天」

世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）特別會議於4月28日在沙特阿拉伯首都利雅得開幕，總裁布倫德（Borge Brende）致辭時表示，全球局勢與社會分歧日益嚴重。是次會議關注以巴戰爭和加沙局勢，有歐盟外交官員表示，巴勒斯坦的國家主權或將被多個歐盟國家承認。



多國在會議上對加沙正面臨的人道主義災難表示關注，其中英國前首相、現任外交大臣卡梅倫（David Cameron）提議稱，以釋放人質為交換條件，在加沙實現持續40天停火。他亦表示，除非所有人質獲釋，否則衝突不會結束。

卡梅倫亦認為這項提議對哈馬斯而言「非常慷慨」，並希望他們能接受協議實現停火。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）亦有出席，他表示美國在加沙人道主義局勢方面取得進展，但他稱還不夠，並誓要在本週晚些時候向以色列官員施壓。

今次會議將開二日，共有來自60多個國家和地區的220多人出席。

2024年4月25日，美國紐約市，大批學生繼續在哥倫比亞大學校園自建的營地抗議華府的加沙政策。圖為營地內一面巴勒斯坦頻幟隨風飄揚。（Reuters）

會議另一備受關注的點，在於多國料將討論，根據國際法承認巴勒斯坦國，推進「兩國方案」以及相關談判。

過去數月已有部份國家公開稱考慮承認，或表示探討有關議題。歐盟外交政策負責人博雷利29日在會議間隙表示，預計幾個歐洲成員國5月底承認巴勒斯坦建國。

中國外交部4月26日舉行的例行記者會重申中方立場。發言人汪文斌稱，中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解，加強內部團結。

中國外交部發言人毛寧4月15日稱，中方認為「兩國方案」是國際社會關於解決巴勒斯坦問題的普遍共識，落實「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的唯一現實出路。