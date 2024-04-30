2024綠色經濟研討會：香港綠色金融角色助應對氣候變遷？

由歐盟駐港澳辦事處（歐盟辦事處）、香港歐洲商會（EuroCham Hong Kong）、投資推廣署及香港總商會（HKGCC）舉辦的「2024綠色經濟研討會（Greenway 2024）」於29日舉行，邀請了特首李家超、財政司司長陳茂波等政府官員、行業專家、利益相關者，參與對話、分享觀點與看法，從而推動永續發展舉措，為香港和世界打造更綠色的未來。



是次論壇已進入第三屆，歐盟和香港也已承諾實現氣候中和雄心勃勃的目標。研討會上共討論五大主題，包括：綠色城市、綠色創新和技術、綠色金融、綠色旅遊及綠色貿易。其中，香港在綠色金融的角色十分重要，會上曾探討金融業進一步支持綠色轉型的方式。此外，與會者亦有討論香港作為人才中心的角色、促進創業的舉措以及利用科技加強永續實踐。

李家超開幕致詞中表示，香港在綠色低碳方面已意識到自身責任，積極帶頭實現綠色轉型。面對氣候變化，香港已經完成部分任務，另有任務仍在計劃中。他說：「2022年香港人均碳排放量為4.55噸，低於大約十年前的6.2噸。國家力爭在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，而香港致力於在2035年之前將碳排放量從2005年減少一半，並在2050年實現碳中和，在交通運輸、發電以及廢物排放方面均有涉及。」

他稱，香港是世界迅速發展的綠色科技中心，政府上個月發表有關發展香港可持續披露生態圈的願景宣言，致力於成為首批符合ISSB標準的地方之一。綠色債券發行佔亞洲市場份額的三分之一。兩個月前，在政府綠色債券計劃下成功發售以港元、人民幣、美元及歐元計價，總值約60億港元的數碼綠色債券，為世界首個多國貨幣化數碼綠色債券。此外，政府已撥款4億港元給綠色科技基金，以支持有助於香港綠色經濟的研發項目。

歐盟駐香港和澳門辦事處主任諾基大使（Thomas Gnocchi）表示，歐盟和香港各自的行業結合一起，將產生能夠有效應對氣候變遷的解決方案。(羅保熙攝)

在獨特的「一國兩制」原則下，香港有着國家支援，也能夠與世界保持無與倫比的連通。香港擁有悠久的法治歷史、簡單稅制、世界級的營商環境，人才亦具有多樣性，這些特質讓香港成為連結大陸和世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」。香港決心利用其金融地位，滿足未來可持續發展需求。

「自 2021 年舉辦首屆綠色經濟研討會活動以來，氣候危機和環境挑戰只會進一步惡化，共同努力是避免氣候災難的唯一途徑。」歐盟駐香港和澳門辦事處主任諾基大使（Thomas Gnocchi）表示：「歐盟處於採取雄心勃勃的立法最前沿，但這需要我們的企業發揮重要作用，在香港也是如此。將我們各自的行業結合在一起將產生能夠有效應對氣候變遷的解決方案。」

香港歐洲商會主席 Inaki Amate 強調：「我們為又一年舉辦綠色經濟研討會感到非常自豪，這次第三屆的論壇展示了環境和永續發展對香港的相關性和重要性，而歐盟商會及其成員以其服務、產品和知識引領潮流」。

論壇上的對話將導致業界就如何加快本地經濟綠色化和脫碳化提出一系列可行的建議。活動結束後，相關建議將提交給香港特別行政區政府和立法會。