以巴戰爭：哈馬斯答覆停火提議　美卿布林肯抵以色列晤總統斡旋

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的戰爭持續，據中東傳媒5月1日報道，哈馬斯已向以色列方面提交關於停火提議的答覆。另一邊廂，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月30日抵達以色列，展開斡旋工作，他會晤以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），並將與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。



《新阿拉伯人報》（New Arab）報道，根據哈馬斯官員向傳媒稱，哈馬斯已經向以色列方面提交關於加沙停火提議的答覆。以色列代表團30日晚上到訪埃及首都開羅，以了解談判最新情況，並收到答覆文件。

《以色列時報》指，目前正在埃及開羅談判的最新人質協議內容，包括停戰40 天，以及釋放近1000名巴勒斯坦囚犯，以換取哈馬斯釋放20至33名人質。 人質包括婦女、兒童、50歲以上的男性和病患者。

美國國務卿布林肯4月30日抵達以色列，他5月1日將會晤以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），同日再與內塔尼亞胡見面。他此行也會跟以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會談。

這是自以色列與哈馬斯2023年10月爆發戰爭以來，布林肯第7次到訪中東地區。