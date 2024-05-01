歐盟委員會主席馮德萊恩：不排除歐盟禁用TikTok

當地時間4月29日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）聲稱，不排除將效仿美國，在歐盟全面禁止TikTok。本月早些時候，美國總統拜登（Joe Biden）簽署國會此前通過的涉及TikTok的「不賣就禁」法案，中方指責此舉讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。



據美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」報道，當天，被記者問及是否會效仿美國做法、簽署禁止TikTok的法案時，馮德萊恩回答，「不排除這種可能性」，並聲稱「我們非常清楚TikTok的危險性」。

隨後，她補充說，歐盟委員會是「世界上第一個禁止在內部設備上使用TikTok的機構」。

新一屆歐洲議會選舉定於今年6月舉行。當地時間29日，歐盟各政黨主要候選人在荷蘭馬斯特裏赫特參加選舉辯論。Politico EU稱，馮德萊恩雖然是作為中右翼歐洲人民黨黨團領先候選人做出的上述表述，但這是TikTok在歐洲遭遇的又一個壞消息。

歐洲議會選舉被外界稱作「歐洲大選」，每五年舉行一次。本屆議會選舉將是英國「脱歐」後的首場選舉，被視為歐洲政治的「風向標」。此前有媒體指出，放眼整個歐洲，今年都將會是「右轉」的一年，這對俄烏衝突以及其他國際熱點問題來說，都是一個極大的變量。

2024年2月24日歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達烏克蘭基輔，表達歐盟對基輔的支持。圖為馮德萊恩在其社交媒體X賬號上發布的照片。（Reuters）

歐洲新聞網提到，歐盟委員會主席團隊此前曾表示，馮德萊恩不會利用TikTok作為其競選策略的一部分。然而，隨着選舉臨近，歐盟卻不斷出台針對TikTok的舉措。

今年2月，歐盟委員會對TikTok啟動了第一次調查程序，以評估TikTok在有關保護未成年人、廣告透明度、研究人員獲取數據以及防成癮設計和有害內容的風險管理領域是否違反了《數字服務法》。

4月22日，歐盟委員會宣佈，將就TikTok Lite是否違反歐盟《數字服務法》（DSA）展開一項新的調查，並打算暫停應用內的「任務和獎勵計劃」，理由是該應用程序未事先評估相關功能帶來的風險，也未提出降低風險的舉措，擔心其可能導致兒童上癮，存在「對用戶心理健康造成嚴重損害的風險」。

對此，TikTok歐洲團隊在一份聲明中表示：「TikTok 始終尋求與歐盟委員會和其他監管機構進行建設性合作。因此，我們自願暫停TikTok Lite中的獎勵功能，同時解決他們提出的擔憂。」

馮德萊恩競選團隊日前還表態稱，馮德萊恩在選舉前將放棄使用TikTok，以彰顯對於TikTok的強硬態度。

不過，歐洲新聞網提到，馮德萊恩等歐盟領導人針對TikTok的態度可能會付出選舉代價。因為歐盟邊緣政黨，特別是極右翼政黨，正在該平台利用個人和政治色彩濃厚的內容來吸引追隨者和潛在選民。

路透社4月初報道稱，儘管美西方國家政客極力鼓吹所謂「安全擔憂」，TikTok已成為歐洲領導人的「時尚單品」，在歐洲政界廣受歡迎。目前，法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、愛爾蘭總理哈里斯等歐洲政要正在TikTok活躍。

法國總統馬克龍2024年4月25日在巴黎發表演說（Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS）

路透社新聞研究所去年的一份報告發現，愈來愈少的人信任傳統媒體，更多的人轉向TikTok獲取新聞。TikTok是這份報告中增長最快的社交網絡，20%的18至24歲的年輕人使用TiKTok獲取新聞諮詢。

Politico EU在3月發現，在2月15日至3月8日期間，705名歐洲議會議員中有186人在TikTok上活躍，其中四分之一來自右翼和極右翼團體，僅有極少數極左翼議員能與之匹敵。分析師和政治顧問一致認為，社交媒體，尤其是TikTok，已經成為歐洲政界爭奪下一代選民的關鍵戰場。

在比利時，政府部長和公務員被禁止在工作設備上安裝TikTok，但政客們選擇繞過這一規定。作為執政聯盟之一的綠黨發言人表示：「我們使用TikTok的另一個原因是，我們不想把這個領域留給極左或極右。年輕人通過社交媒體獲取新聞，TikTok是其中最大平台之一。有些政客對此感到舒服，有些則不然。」

針對美西方不斷打壓TikTok等中國企業，中方已經多次表明立場。今年3月，中國外交部發言人汪文斌表示，美國國會相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則、秩序究竟是有利於世界，還是隻服務於美國自身。

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