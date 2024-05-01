曾是「反越戰基地」　哥倫比亞大學生佔領大樓多次成學運舞台

撰文：洪怡霖
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哥倫比亞大學學生4月30日佔領的Hamilton Hall有幾十年學運佔領歷史。該大樓自1968年起屢被學生「佔領」作為抗議場所，包括抗議越南戰爭、反對種族隔離等，被指具有學生運動象徵意義。

30日凌晨時分，抗議者打破大樓Hamilton Hall的窗戶後，闖入大樓並用桌子擋門，大樓外另有學生組設人鏈作為路障。

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1968年4月23日，數百名學生舉行示威活動，抗議越戰，同時反對哥倫比亞大學計劃在附近的哈林區（Harlem）建造一座他們聲稱將成為種族隔離的體育館。示威者到達體育館建設現場，拆除防護圍欄，然後返回校園，將自己封鎖在Hamilton Hall內，並阻止代理院長離開辦公室。

佔領持續一週之後，大學請來警察。Hamilton Hall的黑人學生和平離開，直接走向等待他們的警車，而其他建築物的學生則與警察發生激烈的衝突，被拖出建築物外。許多學生受傷，數百人被逮捕。

1972年4月，學生再次於反戰抗議時佔領Hamilton Hall，學生們在Hall內封鎖自己長達一週，使用家具堵塞門口。警察在清晨通過地下通道進入大樓後將其清空，沒有人受傷或被逮捕。

1985年4月，約150名學生將Hamilton Hall封鎖將近3週，要求大學因應南非種族隔離政策而結束對南非的間接投資。抗議者將該建築更名為曼德拉Hall，以紀念當時被囚禁的反對派領袖、未來的南非總統曼德拉（Nelson Mandela）。直到法官命令學生拆除大樓前門的鎖鏈，示威活動才宣告結束。

1996年，約100名學生佔領Hamilton Hall長達4天，要求大學建立一個民族研究部門，同時一小部份學生還進行為期兩週的絕食抗議。最終，抗議者和學校達成一項解決協議，結束佔領行動，協議包括校方承諾聘請更多的少數民族教職員工，並為亞裔和西班牙裔1996年的學習空間。

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