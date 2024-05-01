美國耶魯加州等3大學校長將出席眾院聽證會

美國大學親巴勒斯坦抗議活動加劇，美國國會一委員會為校園反猶太主義問題又傳喚三所大學負責人。



彭博社報道，美國眾議院教育和勞動力委員會星期二（4月30日）說，耶魯大學（Yale University）校長蘇必德教授（Peter Salovey）、密歇根大學（University of Michigan）校長小野三太、加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長布洛克（Gene Block），將在5月23日到國會作證。

在如何應對親巴勒斯坦示威活動方面，美國各大學正面臨棘手的問題。耶魯和哥倫比亞大學等高等學府的抗議活動已演變到在校園裏紮營、警方進場抓人的地步。抗議活動的導火索是以色列和哈馬斯在加沙地帶的戰爭，甚至出現了反猶太口號和海報。

2024年4月28日，在美國加州洛杉磯市的加州大學洛杉磯分校（UCLA），支持加沙巴勒斯坦人的抗議者與親以色列的反抗議者在示威活動中發生衝突。（Reuters）

美國眾議院教育委員會主席、北卡羅來納州共和黨人福克斯（Virginia Foxx）在一份聲明中說：「大學不是安撫青少年的公園，也不是激進分子的戰場。」

身穿防暴裝備的紐約市警察4月30日晚上，開始進入哥倫比亞大學驅趕佔據漢密爾頓堂（Hamilton Hall）的學生。美媒報道，數十人被捕，被帶上幾輛巴士。

2024年4月29日，在美國加州洛杉磯市的加州大學洛杉磯分校（UCLA），支持加沙巴勒斯坦人的示威者與親以色列的示威者在抗議活動中對峙。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

