美國耶魯加州等3大學校長將出席眾院聽證會
撰文：聯合早報
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美國大學親巴勒斯坦抗議活動加劇，美國國會一委員會為校園反猶太主義問題又傳喚三所大學負責人。
彭博社報道，美國眾議院教育和勞動力委員會星期二（4月30日）說，耶魯大學（Yale University）校長蘇必德教授（Peter Salovey）、密歇根大學（University of Michigan）校長小野三太、加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長布洛克（Gene Block），將在5月23日到國會作證。
在如何應對親巴勒斯坦示威活動方面，美國各大學正面臨棘手的問題。耶魯和哥倫比亞大學等高等學府的抗議活動已演變到在校園裏紮營、警方進場抓人的地步。抗議活動的導火索是以色列和哈馬斯在加沙地帶的戰爭，甚至出現了反猶太口號和海報。
美國眾議院教育委員會主席、北卡羅來納州共和黨人福克斯（Virginia Foxx）在一份聲明中說：「大學不是安撫青少年的公園，也不是激進分子的戰場。」
身穿防暴裝備的紐約市警察4月30日晚上，開始進入哥倫比亞大學驅趕佔據漢密爾頓堂（Hamilton Hall）的學生。美媒報道，數十人被捕，被帶上幾輛巴士。
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