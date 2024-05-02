美國校園挺巴浪潮持續　多州爆警民衝突　美媒：逾1600人被捕

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的加沙戰事在美國大學校園引發的支持巴勒斯坦示威浪潮持續延燒，加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生親巴勒斯坦與親以色列支持者之間的衝突，15人受傷，其中1人住院，校方取消5月2日所有課堂。



美媒：全國逾1600人被捕

根據《紐約時報》統計，美國全國迄今超過1600人被捕。

多州爆警民衝突

威斯康星州（Wisconsin）、紐約州、亞利桑那州（Arizona）和德州（Texas）均爆發警民衝突。

加州大學衝突15傷

加州大學洛杉磯分校1日凌晨爆發暴力衝突。數十名人4月30日晚上抵達校園內，試圖拆除支持巴勒斯坦者的帳篷，不少人戴着面具，手拿旗幟，有人向營地投擲煙火。

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美國KTLA電視台報道，親巴勒斯坦一方示威者使用雨傘保護自己，當反對示威者試圖拆除營地的柵欄時，兩方爆發衝突。根據現場影片顯示，校園內也出現追打場面。

紐約警方拘約300人

美國紐約警方表示，1日在哥倫比亞大學（Columbia University ）和紐約市立學院（City College of New York）共有約300人被捕。