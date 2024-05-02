美媒訪問特朗普：拒談是否「保護台灣」　重申不付錢盟友要靠自己

當地時間4月30日，美國《時代周刊》以「如果他贏了」為題刊出美國前總統特朗普的專訪報道。特朗普拒絕透露美國是否應該「保衛台灣」，並重申美國不會幫助「不付錢」的盟友。在談到自己面臨的官司時，特朗普稱相比於中俄這樣的外國對手，美國的內部敵人更危險。



特朗普告訴《時代周刊》主持人，如果美國的歐洲或亞洲盟友在防務方面開支不夠，美國就不會提供援助。

特朗普2月10日在南卡羅來納州的一場競選集會上曾表示，自己將「鼓勵」俄羅斯對未履行財政義務的北約盟友「為所欲為」，白宮當天抨擊此番言論「令人震驚且精神錯亂」。

主持人提到了這些言論，並稱，「若俄羅斯攻擊一個你認為國防開支不足的北約國家」，美國是否會提供援助？

4月10日，特朗普乘坐專機抵達佐治亞州。（Reuters）

特朗普回答說，他希望北約盟友付錢，但這是作為一個談判要點說的。「我對他們說，如果你們不付錢，那就靠自己吧，我們不會保護你們……這就是你作為談判者的說話方式。我在談判，因為我希望他們付錢。」

他補充道，歐洲和北約在烏克蘭問題上佔了美國便宜，如果連歐洲國家都不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔着一個大西洋的美國，歐洲國家受到俄烏衝突的影響要大得多。

緊接着主持人把話頭轉向了亞洲，他問特朗普，若中國大陸攻台，美國是否應該保衛台灣。

「這個問題我已經被問過很多次了。」特朗普稱，他之所以拒絕給出明確答覆，是因為不想透露自己的底牌。

「儘管我想公開表態，但我從未這麼做過，因為我不想因為向任何記者提供這樣的訊息而失去談判能力」他說，「如果你真的站出來以某種方式發表聲明，這會讓你處於非常糟糕的境地。」

今年1月接受霍士新聞採訪時，特朗普也曾回答過涉台問題，他當時拒絕透露美國是否會幫助「保衛台灣」。他稱，站在「總統」的立場是無法說出心中所想，因為一旦說出，談判時將處於不利位置。

2024年4月22日，美國前總統特朗普（Donald Trump）繼續為刑事封口費在紐約出席。（Reuters）

主持人隨後談到了駐韓美軍費用分攤的問題。特朗普回應說，美國現在可能從韓國撤軍，因為韓國是一個「非常富裕的國家」，但幾乎沒有為駐韓4萬名美軍士兵支付任何費用。「我希望韓國能夠正確對待我們。」

不過在談到以色列時，特朗普給出的支持明確多了。他表示，若伊朗和以色列爆發衝突，美國會插手。特朗普說，他要以色列儘快解決與哈馬斯的衝突。但他沒有回答是否會通過扣留援助向以色列施壓。

目前特朗普面臨數宗刑事訴訟案件，還被法院下達了「禁言令」。特朗普稱，「禁言令」讓他無法就許多重要的問題發表意見，違反了美國憲法。

「你知道，我們談論的是內部的敵人。我認為，在很多情況下，對我們國家來說，內部敵人比中國、俄羅斯和其他各種外部敵人更危險。」他說，「如果總統是一位優秀、可靠、合適的人選，那麼你不會與中國、俄羅斯或其他國家產生大問題，但我們國家內部的病人仍然會帶來問題。」

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