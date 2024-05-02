印媒：若台灣和韓國無相關技術　印度可能放寬中國投資限制

印度媒體《經濟時報》（Economic Times）5月2日報道，如果台灣和韓國不具備相關技術，印度政府可能會放寬中國企業投資印度的限制，以便其打造自己的產業生態圈。



報道引述消息人士指出，在印度廠商遊說下，印度電子和訊息技術部（MeitY）最近致函中國冷氣壓縮機製造商海立集團，查詢它在印度的投資規劃。海立集團已回覆印度政府，告知重啟合資計劃的條件。

印度塔塔集團（Tata Group）曾與海立集團洽談合資事宜，總投資額為50億盧比（約4.68億港元），雙方各持股40%和60%。但這項計劃因遲遲未獲印度政府同意而擱置。

中國與印度曾於2020年6月發生邊境流血衝突，此後印度政府即嚴格監管中國企業在該國的資金和投資，並規定若一家公司來自與印度有陸路邊界的國家，它就必須獲得政府許可才能進入印度投資。

中國與印度兩國國旗（Getty）

印度可能正為開放中國電子廠商前來印度投資試水溫，視個案情況放寬一些限制。

當地廠商指出，只要對印度有利，印度政府不排除放寬壓縮機、顯示屏及半導體等高科技產業，但前提是中國的投資能為印度國內產業帶來重大升級，且韓國、台灣及其他地方都不具備相關技術。

印度政府並指示廠商，若與中國企業合資，印方應持有多數股份。

印度正進行為期6週的大選，預計6月初開票。對於是否放寬來自中國投資的限制，很可能將留待下一任政府來決定，因此印度企業現階段是靜觀其變。

除了電子產業之外，印度手機業者同樣希望印度政府放寬中國的投資限制，並批出簽證讓中國的技術人員來印度協助建廠。