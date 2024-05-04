德外長：俄羅斯黑客發動網絡攻擊　形容行為不可容忍

德國星期五（5月3日）指責俄羅斯國家支持的黑客對社會民主黨成員進行了「無法容忍」的網絡攻擊，並警告稱這將產生後果。



德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，德國聯邦政府對2023年社會民主黨（SPD）網絡攻擊幕後黑手的調查剛剛結束。

她在訪問澳洲期間的新聞發布會上說：「今天我們可以明確地說，我們將這次的網絡攻擊歸因於一個名為APT28的組織，該組織由俄羅斯軍事情報部門領導。

「換句話說，這是一次由國家支持的俄羅斯對德國的網絡攻擊，這絕對是不能容忍和不可接受的，並將產生後果。」

APT28組織也稱為奇幻熊（Fancy Bear），已被指控在世界各國發動了數十宗網絡攻擊。

德國外交部發言人星期五在柏林說，已就該事件傳喚俄羅斯大使館代理代辦。他說，此次網絡攻擊再次表明「俄羅斯對歐洲安全與和平的威脅是真實且巨大的」。

歐盟網絡安全響應小組CERT-EU去年說，德國媒體報道稱，一名社會民主黨高層在2023年1月遭網絡攻擊，「導致可能的數據泄露」。據稱，有「具體跡象」表明它源自俄羅斯。

迄今為止，歸咎於俄羅斯黑客的最引人注目的事件之一是2015年的一次網絡攻擊，該攻擊導致德國議會下院聯邦議院的網絡癱瘓，迫使整個機構在修復期間離線數日。

俄羅斯否認支持此類行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

