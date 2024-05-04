胡塞武裝：襲擊「關聯以色列」船隻範圍擴至地中海

也門胡塞武裝（Houthis）揚言將對在地中海航行且與以色列有關聯的船隻發動襲擊。



胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）星期五（5月3日）在也門首都薩那（Sanaa）舉行的一個集會上說，胡塞武裝領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）已下令，對從地中海前往以色列港口的所有船隻發動襲擊。從即日起，胡塞武裝將在武器「可覆蓋的地中海區域」，對相關船隻進行打擊。

薩雷亞還說，如果以色列對加沙地帶南部城市拉法發動攻擊，胡塞武裝將會繼續擴大打擊範圍，在紅海、阿拉伯海、印度洋和地中海等打擊過去幾個月曾和以色列方面有交易的公司的所有船隻，不管這些船是何國籍以及目標港口是何處。

圖為2024年5月3日，胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）在也門薩那舉行的親巴勒斯坦集會上發表聲明時高喊口號。（Reuters）

也門政府軍前高級將領阿斯巴希就此事接受新華社採訪時說，地中海與也門之間最近距離也有約1800公里，而且胡塞武裝的導彈和無人機要進入地中海還須通過埃及或以色列的防空系統，因此他認為胡塞武裝很難對地中海的船隻造成真正的威脅。

去年10月新一輪以哈衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海和阿拉伯海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員死傷。3月14日，胡塞宣有胡塞武裝對「關聯以色列」船隻的打擊範圍已擴大到印度洋南部海域。