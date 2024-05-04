特朗普「美女公關大員」上庭抽泣指證前老闆：他否認出軌AV女優

曾任美國前總統特朗普（Donald Trump）白宮前通訊總監希克斯（Hope Hicks）5月3日出庭作證指，特朗普在2016年總統大選前要她否認其曾與成人片女星 「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）有性關係。



據路透社5月3日報道，特朗普在此案被控偽造商務紀錄以掩蓋支付13萬美元（約101.5萬港元）封口費給丹尼爾斯一事，丹尼爾斯當時威脅要揭露他們在2006年的風流韻事。

希克斯是庭審中的第9位證人，當辯護律師博韋（Emil Bove）開始詢問她早年在特朗普普集團的工作經歷時，希克斯突然開始哭泣，證人席上的麥克風傳出一陣微弱的抽泣聲。

據現場記者描述，特朗普目睹昔日助手哭泣，完全不為所動，甚至擺出一副冷眼旁觀的樣子。

5月3日，美國紐約市曼哈頓州法院，美國前總統特朗普(Donald Trump)在看到希克斯在庭上抽泣時，完全不為所動。（Reuters）

希克斯接着透露，她擔任特朗普競選團隊的新聞秘書時，特朗普想確保能一概否認任何形式的關係。

她在2016年大選的4天前告訴特朗普，《華爾街日報》將刊登一則報道詳述丹尼爾斯的說法。

希克斯進入集團後，迅速贏得特朗普信任。2015年1月，特朗普將她叫到辦公室，稱自己有意參加來年大選，並希望委任她成為新聞秘書。圖為2016年11月，希克斯現身特朗普的競選集會。（Getty）

特朗普在意妻子看法

希克斯表示，特朗普不希望妻子梅拉尼婭（Melania Trump）看到該報道，內文還提及他與前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥克杜格爾（Karen McDougal）的外遇。

希克斯稱，特朗普非常「擔心」妻子對這些事的看法，要希克斯確保當天早上報紙不會送到家裏。特朗普非常重視妻子的意見，也很關心她的看法，甚至會因至而倍感壓力。

希克斯稱，特朗普非常擔心妻子對其外遇醜聞的看法。圖為2019年6月，時任美國總統特朗普（Donald Trump，右）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，左）出訪英國（Getty）

儘管外界一度認為，希克斯將「爆大鑊」，惟她在庭上並未透露對特朗普特別不利的證供。