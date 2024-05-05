美國大學生挺巴示威持續　多家大學畢業禮安排受影響

美國目前至少有40所大學捲入挺巴勒斯坦人的學潮，由於畢業典禮季節來臨，一些大學已決定取消今年的畢業禮，有些學府則開始為教職員提供應對干擾的特別培訓，要確保畢業禮有序進行。



密歇根大學的畢業禮從星期六（5月4日）開始，校方在這之前為工作人員進行了應對干擾的培訓，包括教導他們如何「識別和緩解」有暴力傾向的問題人物。按程序，受訓人員一旦發現問題人物，會先發出兩次口頭警告，若不果，便召來保安員將他們帶走。

伊利諾伊大學的畢業禮將在下周末舉行，校方也對教職員提供了類似的特殊培訓。

學潮最激烈的哥倫比亞大學定5月15日舉行畢業禮，校方星期三發聲明說，校方會根據情況提供更多信息。

一些大學如南加州大學（USC）和北加州的加州理工大學洪堡分校（Cal Poly Humboldt）等，則取消了重要活動，或改在校園外舉行。

南加州大學決定取消原定5月10日舉行的主要畢業典禮，這引發了一些學生的不滿，特別是有些人因冠病疫情而錯過了2020年的高中畢業典禮，現在連大學畢業典禮也沒了。

美國大學挺巴示威：2024年4月25日，美國喬治華盛頓大學有學生和其他人在校園的抗議營地進行示威，表達支持加沙的巴勒斯坦人。（Reuters）

美國眼前這波學潮在哥倫比亞大學的學生率先於校園中示威抗議後一發不可收拾。這數十所大學的學生在校園內集會或搭建帳篷，抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。學生要總統拜登（Joe Biden）設法制止以色列在加沙的血腥鎮壓，還要求校方從支持以色列政府的公司撤資。近日，警察進入一些校園執法，累計已有逾2000人被逮捕。

路透社向20所大學查詢這些學生示威對畢業禮有何影響，在做出回應的11所大學當中，只有三所說不會調整畢業禮的保安措施。

相比之下，那些態度較溫和的大學所承受的壓力顯然較小。明尼蘇達大學代校長埃丁格（Jeff Ettinger）星期四宣佈，示威學生同意拆除營地，不干擾期末考試和畢業典禮，以換取與董事會討論撤資要求的機會，校方也不會對他們採取紀律處分。

哈佛前校長：校園示威發出可怕信號 讓美國對手振奮

哈佛前校長薩默斯（Lawrence H. Summers）再次發聲批評這波學潮。他星期五在彭博電視台的《華爾街一周》節目中說，學生佔據校內建築物、干擾畢業禮，甚至與警察起衝突，這是在數十年來「地緣政治最危險的時刻」向俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮等發出了「可怕的信號」，只會讓這些美國的對手或敵人感到振奮。

美國大學挺巴示威：2024年4月24日，美國加州洛杉磯，身在南加州大學校友園的示威者被警員包圍。（REUTERS/Zaydee Sanchez）

一些大學捐助人也批評校方與學生達成協議，考慮從支持以色列的企業撤資。布朗大學（Brown University）的主要捐助人、房地產大亨斯特恩利希特（Barry Sternlicht）就發電郵給《紐約時報》和布朗大學校長，稱校方此舉「不合情理」，因此決定暫停對該校捐款。

這位布朗大學宿舍樓冠名人的高調反擊表明，從以色列企業撤資的問題將讓大學備受困擾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

