習近平訪法｜料今晚10時抵達法國　馬克龍在「第二家鄉」熱情招待

中國國家主席習近平5月5日抵達法國展開國事訪問，料在當地時間下午約4時（香港時間晚上10時）抵達。



路透社5月5日稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）預計與習近平會晤時將要求減少貿易失衡，並嘗試說服北京在處理俄烏戰爭一事上，運用對莫斯科的影響力。

一位愛麗舍宮顧問表示：「中國是俄羅斯的主要合作夥伴之一，我們的目標是利用其對莫斯科的影響力來改變俄羅斯的算計，並協助解決衝突。」

一位法國外交消息人士表示：「如中國尋求加深與歐洲夥伴的關係，那麼他們聽取我們的觀點並開始認真對待這一點非常重要。」

報道引述官員稱，法國還將尋求中國在法國農產品開放進口方面取得進展，並解除法國化妝品業對知識財產權的擔憂。

圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

馬克龍7日將與習近平前往比利牛斯山（Pyrenees）。這座山脈是馬克龍祖母的出生地。法媒指那是馬克龍的「第二故鄉」，他童年時常去那裏看望她；他幾乎年年都去那個區。

法國國際廣播電台5月4日引述馬克龍的朋友埃里克・阿巴迪說，馬克龍會在山間餐廳接待習近平。據報菜單上有：羊肩肉、黑豬肉火腿和塔布豆、出名的芝士，以及甜點藍莓餡餅。

其中桌上的芝士是法國最好的芝士大師Dominique Bouchait的出品，以及應馬克龍夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）要求的製作點藍莓餡餅。兩對總統伉儷和他們的翻譯員將品嘗當地的葡萄酒：蒙特斯紅葡萄酒和聖蒙特白葡萄酒。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月7日在廣州進行對中國國事訪問中國行程，與中國國家主席習近平非正式會晤。（Reuters）

報道稱，此舉是回應習近平早前與馬克龍南下廣州松園舉行非正式會晤。習近平的父親習仲勛曾主政廣東省，也是他晚年生活的省份。

除了法國之外，習近平也將訪問另外兩個歐洲國家塞爾維亞（Serbia）和匈牙利（Hungary）。法國將是習近平歐洲三國之行的首站。

路透社報道，習近平將在星期二下午離開法國，續程前往被視為對俄羅斯友好的塞爾維亞和匈牙利。