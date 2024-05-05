英國地方選舉　保守黨40年來輸得最慘　與工黨易位勢所難免？

英格蘭和威爾斯5月2日舉行地方選舉，被外界視為英國大選的前哨戰。保守黨在選舉中，失去數百個議席以及多個地方議會控制權，保守黨籍首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）承認對選舉結果感到失望。



今屆地方選舉包括了倫敦市長暨倫敦議會選舉、9個聯合當局（combined authority）首長選舉、英格蘭107個地方議會全部或部份議席選舉，以及英格蘭與威爾斯的37個警察和犯罪事務專員選舉。

英國廣播公司（BBC）5月3日引述選舉專家教授柯蒂斯（John Curtice）爵士稱，保守黨最終可能會失去500地方議席，是該黨40年來糟糕的表現之一。

圖為2024年5月3日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）到訪達林頓（Darlington）蒂斯瓦利（Tees Valley），與市長霍欽（Ben Houchen）一同出席活動並發言。（Reuters）

英格蘭的南黑池（Blackpool South）是唯一舉行國會議員補選的地方，因為2019年當選的保守黨籍議員本頓（Scott Benton）爆發遊說醜聞於3月請辭。工黨候選人韋布（Chris Webb）在這場補選中贏得10,825票，保守黨對手僅獲3,218票。

辛偉誠承認對結果感到失望，惟將不會下台，繼續帶領保守黨迎戰來年的大選。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）在支持者集會上表示，選民已厭倦保守黨的衰落、混亂和分裂，選民想要帶來改變。

據報道，若從此次地方選舉透露的投票傾向來推測預計快收舉行的英國大選結果，則工黨將贏得34%，遠超保守黨的25%，以9個百分點的差距成為議會最大黨，可預見工黨很大機會能在大選中重奪執政權。

英國大選必須在2025年初前舉行。辛偉誠曾說，可能會在今年下半年舉行大選。

為充分利用工黨大勝的優勢，施紀賢在社交媒體上指，補選結果顯示選民已受夠保守黨執政，要求辛偉誠提早舉行全國大選。