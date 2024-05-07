習近平訪法國｜中法會談成果：達成4聯合聲明與18合作協議文件

中國國家主席習近平5月5日至7日國事訪問法國，根據中國外交部7日公布，雙方在訪問期間達成4份聯合聲明和18份部門間協議。



4份聯合聲明的內容涵蓋中東局勢、海洋合作、人工智能（AI）、農業交流等議題。

以下為外交部公布的聯合聲明與文件名單：

一、聯合聲明

《中法關於中東局勢的聯合聲明》

《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明－蒙特利爾到尼斯》

《中法關於人工智能和全球治理的聯合聲明》

《中法關於農業交流與合作的聯合聲明》

二、合作協議和文件

1.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與法蘭西共和國經濟、財政及工業和數字主權部關於加強部門間交流合作的意向書》

2.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與法蘭西共和國生態轉型和國土協調部關於綠色發展和生態轉型的合作意向書》

3.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與空中客車公司關於深化航空領域合作的諒解備忘錄》

4.《中華人民共和國生態環境部與法蘭西共和國生態轉型和國土協調部關於落實部門間環保合作協定的優先環境保護合作行動計劃（2024－2025）》

5.《中華人民共和國農業農村部與法蘭西共和國農業和糧食主權部關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議》

6.《中華人民共和國商務部與法蘭西共和國歐洲和外交部關於加強中小企業合作的諒解備忘錄》

7.《中華人民共和國海關總署、中華人民共和國農業農村部與法蘭西共和國農業和糧食主權部關於高致病性禽流感區域化和生物安全隔離區劃管理的合作協議》

8.《中華人民共和國海關總署與法蘭西共和國農業和糧食主權部關於法國豬源性蛋白飼料輸華檢疫和衛生要求議定書》

9.《中華人民共和國海關總署與法蘭西共和國經濟、財政及工業和數字主權部和法蘭西共和國文化部關於在兩國機構文化合作項目框架下通關便利化的聯合聲明》

10.《中華人民共和國海關總署與法蘭西共和國農業和糧食主權部關於法國輸華豬肉的檢驗檢疫和衛生要求議定書補充條款》

11.《中華人民共和國國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）與法蘭西共和國國家標準化機構標準化合作協議》

12.《中華人民共和國國家廣播電視總局與法蘭西共和國國家電影與動畫中心合作意向書》

13.《中華人民共和國國家知識產權局與法蘭西共和國農業和糧食主權部、法蘭西共和國國家原產地和質量管理局關於農業和食品地理標志合作的議定書》

14.《中華人民共和國國家林業和草原局與法蘭西共和國生物多樣性局關於自然保護領域合作的合作協議》

15.《中華人民共和國國家藥品監督管理局與法蘭西共和國經濟、財政及工業和數字主權部關於中法化妝品合作意向書》

16.《中國中央廣播電視總台與法國陽光國際紀錄片組委會合作備忘錄》

17.《中國文物交流中心與法國吉美國立亞洲藝術博物館關於互辦文物展覽的合作意向書》

18.《中國秦始皇帝陵博物院與法國文化遺產科學基金會關於木質遺存與土遺址保護科學研究之合作協議書》