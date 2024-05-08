日媒：籌備半年　中日韓5月舉三國峰會

日本放送協會（NHK）5月8日報道，日本、中國和韓國政府正準備在5月舉行三國首腦峰會，倘成事，這將是4年半以來的首次舉行。與會代表計劃討論三國合作和朝鮮核計劃問題。



電視台報道稱：「日本、中國和韓國正在為本月底舉行的三國首腦峰會做準備，這將是4年半以來的首次會晤。」

據悉，自三國外長同意2023年11月在韓國舉行中日韓領導人會議以來，一直在進行籌備工作。

電視台援引政府消息人士的話報道稱：「日本首相岸田文雄、中國總理李強和韓國總統尹錫悅計劃在首爾舉行會談。日本首相可能在5月26日至27日訪問韓國。」

NHK報道，預計三方將討論朝鮮的核計劃和導彈計劃。據悉，岸田文雄還將在活動期間與李強和尹錫悅進行單獨會晤。

日本放送協會（NHK）稱，倘成事，今次中日韓峰會在三國外長2023年11月會面後已在籌備。2023年11月26日，中國外交部長王毅、韓國外長朴振、日本外相上川陽子在韓國釜山舉行第十次中日韓外長會議前合影。（Reuters）

日本新聞網（JNN）5月4日稱，預計日、韓將要求中國在朝鮮問題方面發揮作用，但中國則希望動搖日本、美國和日本之間的保安合作。

日本共同社4月10日引述消息稱，中日韓正協商5月26至27日在韓國首都首爾舉行首腦會談。

共同社引述多名外交消息人士10日透露，他們預期李強、岸田文雄和尹錫悅出席首腦會談，將確認在經濟和公共衞生、人員交流等領域展開合作。

報道指，朝鮮的核與導彈問題以及烏克蘭局勢也可能成為議題，預計3名領導人還將各自舉行雙邊會談。

受包括新型冠狀病毒感染（COVID-19）在內等因素影響，日中韓首腦最近一次會談2019年12月在中國召開。若成事，這將會是事隔近4年半後再度舉行。