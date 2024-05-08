習近平在匈牙利媒體發表署名文章　攜手引領中匈關係駛入黃金航道

赴布達佩斯對匈牙利進行國事訪問之際，中國國家主席習近平5月8日在匈牙利《匈牙利民族報》發表題為《攜手引領中匈關係駛入「黃金航道」》的署名文章。



根據央視，習近平指，中國和匈牙利雖然相隔千里，但兩國人民友好情誼源遠流長，今年是中匈建交75周年，建交75年來，中匈堅持做肝膽相照的好朋友、合作共贏的好夥伴、互學互鑒的好朋友，雙方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，在風雲變幻的國際形勢中，不懼風雨、不畏強權，走出一條主權國家獨立自主對外友好交往的正道，雙方建立高水平政治互信，雙邊關係進入歷史最好時期。

習近平指，當前，中國和匈牙利都處在各自發展的重要時期，他希望通過這次訪問，同匈方賡續傳統友誼，加深互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新的高度。

他還說，中匈要繼承發揚傳統友好，夯實雙邊關係政治基礎，堅定相互支持彼此核心利益。加強發展戰略對接，打造務實合作新亮點，服務各自高質量發展，持續擴大人文交流，厚植雙邊關係民意基礎。共同引領地區合作，堅持中歐關係正確方向，引領中國—中東歐國家合作走深走實，加強國際事務交流，攜手應對全球性挑戰，為維護世界和平、促進共同發展注入更多正能量，新時代新征程上，中方期待同匈牙利朋友續寫友好新故事，繪就合作新篇章，共同開闢屬於兩國人民的美好未來。