習近平國事訪問塞爾維亞　武契奇：其世界願景為小國帶來激勵力量

俄衛網5月8日報道，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）表示，中國國家主席習近平倡導的世界願景激勵和給予塞爾維亞及其人民力量。



武契奇與夫人塔馬拉（Tamara Vučić）5月7日晚在貝爾格萊德機場隆重迎接中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。中國代表團有400名成員。

武契奇在社交媒體發布在機場迎接習近平的影片，並對習近平的到訪表示歡迎。

武契奇稱：「您（習近平）所倡導的世界願景給我們這個今天自豪而勇敢地走上進步和成功道路的小國帶來了激勵和力量。」

他說：「塞爾維亞和中國的鋼鐵友誼萬歲，這種友誼在困難時期得到了錘鍊，我們將繼續在相互尊重、理解和堅定支持下珍惜這一友誼。」

5月8日上午，中國代表團將在塞爾維亞宮政府大樓前舉行另一次盛大活動。預計雙方領導人將在此會晤，隨後塞爾維亞和中國代表團將簽署文件，據非官方消息，有近30項不同協議。

塞爾維亞《晚間新聞》此前報道稱，武契奇將在為中國客人舉行的塞爾維亞民族菜餚節日晚宴上親自請習近平品嘗當地葡萄品種釀造的葡萄酒。另外，當地樂隊將演奏塞爾維亞和中國民歌。

中國國家主席習近平2024年5月7日晚乘專機抵達塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade），應塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。（Reuters）

武契奇5月2日曾表示，他希望在訪問期間向習近平提出投資塞爾維亞列車生產的請求。武契奇在電視轉播中提到，習近平的訪問將是2016年後的第二次國事訪問。