中菲就南海爭議領土達協議證據錄音曝光？　中國外交部回應

菲律賓傳媒5月8日稱，中國公布的錄音資料顯示菲律賓西部司令部司令同意仁愛礁運補新模式。



在8日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，據報道，中方可能很快會公布一段與菲律賓軍方官員通話的錄音，錄音是中菲就南海有爭議領土達成協議的證據。

當被問及中方是否會公布這段錄音及能否介紹情況，中國外交部發言人林劍回應表示：「我已於5月6日介紹了中菲關於管控仁愛礁局勢的基本事實。」

圖為中國外交部發言人林劍。（中國外交部）

根據俄衛網，《馬尼拉時報》8日報道，中國高級官員7日公布一份據稱是大使館外交官與菲律賓西部司令部司令、海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）的電話通話記錄。記錄表示，菲律賓軍方的整個指揮系統都支持和平處理仁愛礁局勢的「新模式」。

目前還無法立即確認這間傳媒播放的錄音中的人是否就是卡洛斯，因為卡洛斯已經因事休假。菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）表示，卡洛斯的休假與中國駐馬尼拉大使館表示他同意的「新模式」無關，並得到菲律賓高級官員的批准。

在2024年1月3日的錄音中，卡洛斯告訴中國外交官，他的「上級領導們」同意這個建議，其指的是中國向菲律賓政府提交的「新模式」。卡洛斯在錄音中對中國官員說：「我可以證實這一點。」

卡洛斯還表示，該提案已得到菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）和菲律賓空軍參謀長布勞納（Romeo Brawner）的批准。

談話中提到的「新模式」是北京提出的一項建議，旨在和平管理仁愛礁的局勢。中國官員指出，「新模式」與主權無關，而是「為了和平與穩定」。

林劍6日主持例行記者會時表示，中方始終致力於通過對話協商同菲律賓管控包括仁愛礁問題在內的涉海爭議，無論是「君子協定」、內部諒解，還是「新模式」，都反映中方為此作出的努力和誠意。

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

林劍指，2024年初，中方通過外交渠道與菲西部軍區反復商談，達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認該「新模式」得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意，「新模式」在2月2日菲方運補中實施1次後又被菲方拋棄，菲方有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實。

他強調，上述諒解和共識旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域和平穩定，中方敦促菲方遵守國際交往基本准則，尊重事實、信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商同中方妥處分歧的正確軌道。