美國暫緩供武器　美媒：與以色列關係前所未有緊張　以方抱怨

圍繞拜登政府暫緩向以色列提供一批美製彈藥的決定，美國《政治報》（Politico）5月8日稱，美以關係「正達到前所未有的緊張程度」。



美媒說，讓以色列「深感挫敗」和不滿的不僅是美國叫停軍援本身，也在於美官員私下向媒體「偷跑」這一消息。一名匿名美官員則語帶諷刺地反駁以方怨言頗為「可笑」，指是以官員最早向美媒泄露風聲。不過，也有批評人士認為，美國表面上作出「表態」但實際仍偏袒以色列。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）在威斯康星州（Wisconsin）發表講話。（Reuters）

前大使「委屈」：以色列聽話仍受「懲罰」

因擔憂以軍會在拉法這樣的人口稠密地區使用重型炸彈，拜登政府上周決定臨時推遲輸送一批包括1800枚2000磅（900公斤）重量級炸彈、1700枚500磅（225公斤）重量級炸彈在內的對以軍援，美國Axios新聞網8日稱，以色列曾就此派出多名官員緊急尋求解釋。

據《華盛頓郵報》8日報道，兩名不願透露姓名的外交官透露，在美國上周決定推遲運送一批軍事援助之前，美國和以色列官員進行了一系列閉門對話。其中一名外交官說，以色列對美方表達了「深深的挫敗感」，並就美方官員私下向媒體傳達這一未公布的消息表示憤怒。

這名外交官說，以色列官員極力反對這一舉動，抱怨說這將「在關鍵時刻」危及正在進行的加沙地帶臨時停火和釋放被扣押人員協議談判。美國官員則不同意此舉會阻礙談判的說法，並在8日重申，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）可以且應該就美國、卡塔爾和埃及調停人提出的協議達成共識。

《華爾街日報》報道說，一些前以色列官員認為，拜登的決定毫無道理，因為以色列迄今為止一直沒有在加沙南部拉法開展美國警告的大規模地面行動。「美國說希望我們限制行動，避免大規模入侵。以色列已經這樣做了，但還是受到懲罰。」前以色列駐美國大使邁克爾·奧倫（Michael Oren）說。

《政治報》（Politico）8日下午也引述來自美國和以色列的三位「熟悉過去24小時討論情況」的消息人士報道了以方的不滿。報道認為，這表明「美以關係正達到前所未有的緊張程度」。美國全國廣播公司（NBC）援引以官員補充，在以色列感覺美國允許自己被哈馬斯宣佈同意停火的說法「矇蔽」後，局勢已經非常緊張。

不過，Axios新聞網8日指出，與以色列說美方「偷跑消息」的指控相反，是該媒體最早根據兩名以色列官員提供的訊息曝出美國暫緩輸送對以軍援一事。一名美國官員也語帶諷刺地對媒體回應：「一些以色列官員抱怨『泄密』，這有些可笑（a bit rich），因為是以官員首先泄露了這一消息。」因事涉敏感，該官員拒絕透露姓名。

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）4月21日發表錄影講話。（X@@netanyahu 截圖）

批評人士：僅叫停部份彈藥輸送作用不大

在批評者看來，拜登政府此舉還是過於温和，除非進一步擱置武器供應，否則影響不會持久。

「此舉應當成為美國向以色列提供安全援助的政策發生重大轉變的開端，而不應該是一次性的暫停，那樣只能是亡羊補牢，其影響只是短暫的。」前美國國務院政治軍事事務局主任喬希·保羅（Josh Paul）說。他於去年10月辭職，以抗議拜登政府對加沙戰爭的處理方式。

有分析人士表示，美國政客曾多次對以色列表達所謂的「批評」和「不滿」，但這些表態無一例外都是「煙霧彈」，是在為以色列地面進攻拉法轉移公眾注意力。

「美國政客一直在欺騙巴勒斯坦人，在《華盛頓郵報》《紐約時報》有時候是『政客』新聞網等等媒體，時不時地總有一些消息透露出來，說什麼『拜登對以色列很生氣』『內塔尼亞胡和拜登通話不歡而散』等等……但每次我們都失望了，所以美國人就是在耍手段。」美國網絡雜誌《巴勒斯坦紀事》編輯拉姆齊·巴魯德告訴央視新聞。

以色列國家安全委員會前副主席伊塔馬爾·亞爾（Itamar Yaar）也認為，美國此舉在很大程度上是象徵性的。但他補充，這也是以色列麻煩的徵兆，如果持續下去，問題可能會變得更大。

「這不是美國對美國軍火支持的某種禁運，但我認為這是向內塔尼亞胡發出的某種外交訊息，即他需要比過去幾個月更多地考慮美國的利益。」亞爾說，「至少目前這不會影響以色列的能力，但這是某種信號，一種『小心點』的信號。」

厄瓜多爾政治分析人士兼記者埃斯特萬·卡里約則提到，拜登政府當前之所以暫停向以色列提供武器，主要是為了安撫國內高漲的止戰訴求，為美國總統選戰增添籌碼。「美國高校反戰抗議持續，11月的美國大選就在眼前，可目前拜登的民調支持率落後於特朗普，他們必須展示出自己願意做些改變。可問題是，他們真的願意停止對以色列供武嗎？這更像是白宮為了減輕（輿論）壓力的絕望之舉。」

以巴衝突：2024年5月8日，以色列軍隊在加沙東部進行地面及空中行動之際，巴勒斯坦人乘坐驢車逃離拉法。（Reuters）

美媒：以色列打算「邊打邊談」

拜登政府自本輪巴以衝突後一直堅定支持以色列，但將以軍進攻拉法的計劃劃為「紅線」。在美國有線新聞網絡（CNN）8日播出的專訪中，拜登承認，當前以色列在拉法的行動加劇了區域緊張局勢，引發南邊接壤國家埃及的不滿，但強調以軍還沒跨越攻入人口密集區的「紅線」。

拜登還說，若以色列對拉法展開大規模入侵，美國仍會持續提供「鐵穹」防空系統，只是不會提供其他武器和彈炮。

《華爾街日報》8日分析認為，以色列已經確定了「邊打邊談」的戰略。在派代表團參加停火談判的同時，以色列自6日起加強了在拉法的軍事行動，投下傳單敦促拉法東部的10萬居民逃離，次日奪取拉法口岸巴勒斯坦一側的控制權，並一度關閉連接以色列與加沙北部的凱雷姆沙洛姆口岸，切斷了大部份人道主義物資運入。

以色列國防軍8日發布戰況通報說，以軍在拉法東部持續進行有針對性的打擊活動，目前已對約100個特定目標進行空襲，打死約30名巴勒斯坦武裝人員。哈馬斯稱，戰鬥人員在拉法東側與以色列軍隊發生了「激烈交火」，並從隱蔽陣地發射迫擊炮彈。據新華社報道，加沙地帶衛生部門消息人士8日說，以軍自7日凌晨起密集轟炸拉法，目前已造成至少35人死亡。

另據巴勒斯坦通訊社8日報道，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶北部加沙城、中部努賽賴特難民營、南部城市汗尤尼斯等多個地區，造成至少16人死亡。根據哈馬斯媒體辦公室8日發表的聲明，位於加沙城的加沙地帶最大醫院希法醫院當天發現一個「集體墓坑」，目前已挖出至少49具屍體。

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