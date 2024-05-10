澤連斯基開除安全部門長官　涉助俄羅斯暗殺烏克蘭總統

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）開除了負責保護他的安全部門長官。本週早前，烏克蘭總統保鑣團隊已有兩人因涉嫌參與一起暗殺陰謀被拘留。



法媒報道，澤連斯基星期四（5月9日）發布法令，解除了烏克蘭國家保護部部長魯德（Sergiy Leonidovich Rud）的職務。魯德自2019年起擔任此職，掌管總統和其他烏克蘭高級官員及家人的安全事務。

法令沒有說明魯德被免職的原因，也沒有說明由誰接替這個高度敏感的職位。

在此消息發布前，烏克蘭國家安全局（簡稱SBU）於星期二（7日）宣布，挫敗了俄羅斯試圖刺殺澤連斯基和其他烏克蘭高官的陰謀。

國家安全局說，任職於保鑣部門的兩名上校已被拘留，懷疑兩人向俄羅斯聯邦安全局傳遞秘密信息。據稱，其中一人親自為一名負責執行暗殺行動的特工提供火箭彈、無人機和反步兵地雷。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，澤連斯基一直是俄羅斯的暗殺目標。澤連斯基去年說，他知道至少有「五六起」針對他的暗殺陰謀被挫敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

