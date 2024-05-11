習近平結束訪問匈牙利　起程回國

中國國家主席習近平5月10日結束在匈牙利的訪問，傍晚乘坐專機回國。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）夫婦到場送行。



習近平訪問當地期間，曾在9日與匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）舉行會談，他指希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。舒尤克則談到匈方歡迎更多中國企業投資，又希望雙方繼續合作辦好匈中雙語學校和孔子學院，加強交流。

根據中國外交部，習近平指過去75年裏，中匈關係保持平穩發展，雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路，一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中，中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方，二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益，三是堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接，四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。

中國國家主席習近平5月9日在布達佩斯同匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）舉行會談（Reuters）

他稱中方歡迎匈牙利朋友搭乘中國式現代化的發展快車，願同匈方繼續加深政治互信，推動中國式現代化同匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。

習近平又指中方願同匈方繼續引領共建「一帶一路」合作和中國－中東歐國家合作正確方向，推動合作走深走實，希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。

舒尤克2024年5月9日在布達王宮內接待習近平（Pool via REUTERS）

據中國外交部指，舒尤克表示加強同中國的合作是匈牙利既定方針，匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接，推動匈塞鐵路等重點合作項目更多造福人民。

他相信習近平主席這次歷史性的訪問，必將把匈中全面戰略夥伴關係提升至新的更高水平。

他指中方在綠色轉型、清潔能源等方面擁有先進技術和經驗，匈方歡迎更多中國企業來匈牙利投資合作，希望雙方繼續合作辦好匈中雙語學校和孔子學院，加強兩國文化語言交流合作。