中國國安部：美國部署中程導彈嚴重南海和平穩定

中國國家安全部發文指出，南中國海的亂局是域外國家刻意非法介入所致，並點名美國在該海域部署中程導彈將嚴重損害南中國海的和平穩定。



中國國安部5月11日在官方微信公眾號發文稱，英國國際法學者卡蒂（Anthony Carty）所著《南海的歷史與主權》梳理19世紀末以來，美、英、法三國關於南中國海諸島所有權問題的官方歷史檔案，運用大量史料證明各國政府歷史上均長期承認並支持中國對南中國海諸島的主權。

中國國安部說，正如上述著作所披露的，西方國家長期承認中國的南中國海主權，但為了地緣政治目的，採取了一系列危害南中國海和平穩定的介入活動。這些非法活動不僅嚴重損害中國的南中國海主權和相關權益，也成為破壞南中國海和平與穩定的根源所在，充分暴露出個別國家固守冷戰思維、挑動南中國海局勢的卑劣用心。

2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

中國國安部指出，2023年以來，美國唆使菲律賓當局及反華政治人物倚仗《美菲共同防禦條約》，違背與中國達成的大量協議和承諾，不斷在南中國海推進實質性改變現狀的舉措。特別是美國教唆和支持菲律賓推動所謂「南中國海透明化」，散佈虛假信息，開展對華「南中國海認知作戰」，在南中國海多點位、多主題、高頻次製造國際熱點事件，策劃渲染炒作，手法卑劣老套。

中國國安部提到，美國通過挑起陣營對抗，不斷操弄南中國海安全議題，擴大「基地准入」，上演「聯合巡航」，部署中程導彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。有關國家在本地區竭力推動南中國海問題泛安全化，必然對南中國海的和平穩定及周邊國家的安全發展造成嚴重損害。

美國太平洋陸軍司令部4月15日宣布，美國陸軍已在菲律賓呂宋島北部部署新型陸基中程導彈發射系統堤豐武器系統（Typhon Weapons System）。美軍文告形容此部署為「歷史性首次」，提升了美菲陸軍協同能力、備戰水平和防務能量。