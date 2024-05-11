以色列興戰招恨　參加歐洲歌唱大賽捱轟　賽事終難擺脫政治化漩渦

第68屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽5月11日在瑞典馬爾默（Malmö）舉行。歐洲廣播聯盟（EBU）章程規定大賽完全無關政治，不應有任何政治聲明甚至口號出現在比賽中。然而賽事近年深陷政治化漩渦，馬爾默和主辦單位一樣難以逃脫。



挺巴勒斯坦示威者5月9日在瑞典馬爾默市舉行示威。（Reuters）

本屆歐洲歌唱大賽的宣傳口號是「透過音樂達致團結」（united by music），但在俄烏與以巴激戰正酣，觀眾5月11日晚上欣賞第68屆歐洲歌唱大賽決賽網上直播時，台上台下的情況都很難讓人聯想到音樂可以促成和解。

以色列已開始對加沙地帶難民最後一個避難地拉法（Rafah）進攻，勢將引致可怕的人道災難。5月9日當地有過萬民眾上街抗議主辦方允許以色列代表戈蘭（Eden Golan）參賽並晉身決賽。

圖為2024年5月8日，代表以色列參加第68屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）參賽的歌手戈蘭（Eden Golan）在瑞典城市馬爾默（Malmo）的會場綵排。（Reuters）

2024年3月，歐洲廣播聯盟宣布，只要以色列更改參賽作品的歌詞就可以參加比賽，而當時的參賽作品名為《十月雨》（October Rain），講述了2023年10月7日哈馬斯突襲以色列造成的創傷。

馬爾默5月9日有過萬民眾上街抗議主辦單位允許戈蘭出賽。有示威者指責EBU在處理以色列參賽者的問題上採取「雙重標準」，因為它在2022年俄烏戰爭爆發後取消了俄羅斯代表的參賽資格，理由是讓這樣讓賽事聲譽受損。