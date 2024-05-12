美國最快5月14日公布對中國電動車加徵3倍關稅　醫療設備也是目標

知情人士透露，美國計劃提高中國醫療設備和清潔能源產品的關稅，其中電動車的關稅預計將增加三倍。



《華爾街日報》引述知情者報道，拜登政府最快將於下周二（14日）公布新的對華關稅，受影響的包括中國關鍵礦產、太陽能產品和電池。這一系列舉措是對特朗普執政期間對華關稅政策進行評估審查的結果。

知情者說，美國官員特別關注電動車，預計他們會把關稅稅率從現有的25%提高到100%左右。不過法媒指出，這不太可能立即對中國電動車公司造成打擊，因為現有關稅實際上已使許多中國電動車公司對美國市場卻步。

路透社也引述消息人士報道，拜登政府下週會同時宣布，對注射器和個人防護設備等中國製造的醫療設備徵收新的關稅，但關稅的規模和範圍尚不清楚。

消息人士說，這是美國政府貿易戰略的一部份。對中國製造的醫療設備徵收關稅，相信是為帶動國內生產，預防再出現冠病疫情期間國內醫療物資供應短缺的問題。

路透社指出，冠病疫情暴露出美國缺乏從防護服、口罩到呼吸機等關鍵醫療設備的生產，美國當時得轉向中國尋求幫助以填補這一缺口。

圖為2024年4月25日，中國北京，參觀者在北京國際汽車展覽會上觀看極氪Zeekr出品的MIX電動車。（Reuters）

白宮拒絕就報道發表評論。中國外交部發言人周五（10日）則在新聞發布會上譴責美國對華關稅擾亂了兩國間的貿易，並指「中方將採取一切必要措施捍衛自身權益」。

美國多年前對中國展開「301條款」調查後，指中國盜用美國知識產權並強迫美國企業轉讓敏感技術。特朗普政府在2018年和2019年對總值約3700億美元（約3萬億港元）的數千種中國進口商品加徵關稅。

《華爾街日報》指出，拜登的經濟顧問對於是否調整特朗普時代徵稅多年來意見分歧。美國貿易官員主張提高關稅，美國財長耶倫等人則呼籲降低消費品關稅，同時重點對戰略行業徵稅。中國近年加大清潔能源產品的出口，也引起華盛頓的關注。

《華爾街日報》認為，拜登決定提高關稅是受到即將在11月舉行的美國總統大選影響。今年2月，拜登宣布將採取「前所未有的行動」阻止包括電動車在內的中國智能網聯車和卡車進入美國市場；4月，拜登又高調宣布將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的三倍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

