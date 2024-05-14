美國對逾千億元中國產品加稅　電動車稅率100%　北京：嚴正交涉

美國5月14日決定對總值180億美元（約1404億港元）中國進口產品加徵關稅，如電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產，其中電動車關稅增至100％、太陽能電池關稅升至50%等。中國商務部14日回應指中方堅決反對，並嚴正交涉。



中國商務部14日表示，美方發布對華加徵301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加徵關稅，中方堅決反對，並嚴正交涉。

中方指，美方出於國內政治考慮，濫用301關稅復審程序，進一步提高部份對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

據美媒CNBC報道，拜登（Joe Biden）政府將把中國進口電動車的關稅由25%增至100%，對中國太陽能電池的關稅由25%升至50%。

部份中國鋼鋁的進口關稅會由目前7.5%上升至25%。

白宮主張，提高關稅對保護美國工業免受不公平競爭是必要的。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪搖擺州威斯康星州（Wisconsin）。（Reuters）

耶倫：北京或作出重大反應

美媒近來早流傳美國會徵收新關稅的消息，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）更估計中國可能會對此作出重大反應。

耶倫5月13日接受訪問時稱，美國針對中國產能過剩採取的任何行動都應該是有針對性的，而不是廣泛的。她說「雖然我們希望中國不會對此作出重大反應，但仍然有可能發生。」