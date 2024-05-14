美國對華加稅　英媒：電動車稅率100%影響有限　這4類影響更廣泛

美國5月14日決定對總值180億美元（約1404億港元）中國進口產品加徵關稅，如電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產，其中電動車關稅增至100％。路透社14日指，由於在美國的中國進口電動車不多，直接對電動車加徵關稅影響有限，但增加對電動車上游產業的關稅會造成更廣泛的影響，並點名針對其中4類產品的關稅。



據路透社報道，美國政府最新數據顯示，2021年美國汽車製造商向中國出口了155,337輛汽車，價值63億美元。反之，中國僅向美國出口了64,067輛汽車，價值14.5億美元。

分析師表示，由於在美國銷售的中國製電動車很少，因此電動車關稅上漲對消費者的直接影響不大，但對中國的電動車電池與其零件、馬達中使用的石墨、永久磁鐵及其他電動車礦物的新關稅，反而會帶來更廣泛的影響。

分析師表示，由於在美國銷售的中國製電動車很少，因此電動車關稅上漲對消費者的直接影響不大。圖為2022年通用汽車在底特律的一家車廠。（Reuters）

報道指，美國汽車製造商指若果無法獲得中國製造的低成本電池和電池材料，大部份電動車對於美國主流消費者來說將太昂貴。

如果中國針對美國汽車實施報復式關稅，受傷的是大量向中國出口、且在美設廠的汽車製造商，例如在南卡羅來納州設廠的寶馬集團（BMW）或在阿拉巴馬州設廠的賓士（Mercedes-Benz）。