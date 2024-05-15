美國向中國多項貨品加徵關稅　拜登：希望中美可以公平競爭

美國拜登（Joe Biden）政府5月14日決定對總值180億美元（約1404億港元）中國進口產品加徵關稅，如電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產等。拜登之後發表講話，指新關稅措施可以確保美國的勞工不會被不公平貿易措施阻礙。



拜登在白宮發表講話，指中國向部分產品提供大量補貼，充斥外國市場，並表示已經見到這個問題對美國的損害。

他重申，美國會遵守國際貿易法，而華府的夥伴亦希望電動車的供應鏈不會被中國以不公平方式壟斷。拜登亦表示，美國的新關稅措施是具策略和針對性，強調希望與中國有公平競爭，而不是衝突。

對於今屆大選的主要對手、前總統特朗普（Donald Trump）提出向中國產品徵收全面關稅，拜登認為此舉只會推高美國家庭的生活成本。

另外拜登在發言中表明，美國支持台海的和平及穩定。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱會在下週公布對華產品的關稅內容及時間表，並表示她已向中國相關部門知會加徵關係一事，同時強調措施的原意是具策略意義和有效。

特朗普同日較早前主張，對華的關稅措施應擴至更多車輛及產品，他認為「他們還必須在其他車輛上這樣做，須在許多其他產品上這樣做…… 因為中國現在正在吃我們的午餐……他們必須在電動車以外的領域做到這一點。」

2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）為掩口費案再度於紐約出庭。（Reuters）

美國14日發布對華加徵301關稅的四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加徵關稅，中國商務部表示堅決反對，並嚴正交涉。

中方指，美方出於國內政治考慮，濫用301關稅復審程序，進一步提高部份對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

美國會大量中國進口產品加徵關稅，例如電動車的關稅由25%增至100%，對中國太陽能電池的關稅由25%升至50%，部份中國鋼鋁的進口關稅會由目前7.5%上升至25%。