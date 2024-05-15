耶倫：對華新關稅不會導致美國物價大漲

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）說，美國對中國商品徵收新關稅，將保護美國公司和工人，不會傷及美國消費者的錢包。



彭博社報道，耶倫星期二（5月14日）接受美國公共廣播電視公司（PBS）訪問時說，她不認為美國消費者會看到物價大幅上漲。

美國當天宣佈將對價值180億美元（約1404億港元）的中國進口貨品加徵關稅，包括電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機等。中方表示強烈不滿，稱將採取一切必要措施維護自身合法權益。

經濟學家普遍認為，關稅措施是在對消費者徵稅。耶倫此前說，前總統特朗普任內加徵的一些關稅對美國消費者和企業的影響弊大於利。

2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見中國副總理何立峰並合照。（Reuters）

但耶倫14日則說，關稅將保護對美國經濟至關重要的領域發展，讓供應鏈更加安全，從長遠來看，將會使美國生產的商品價格下降。

耶倫說，在中國產能過剩形成傾銷的戰略行業，保護好美國公司和工人至關重要。談到生產成本比美國低很多的中國電動車時，耶倫說：「假以時日，美國公司生產的電動車價格也會降低。」

白宮14日宣布新增關稅措施時，並沒有減少或取消任何特朗普時代的對華關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

