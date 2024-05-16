英媒：大衛高柏飛遭16名女性指控性侵犯　逾半事發時未成年

美國著名魔術師大衛高柏飛（David Copperfield）再度捲入性侵犯醜聞，《衛報》（The Guardian）5月15日指，多達16名女性提出指控。超過一半女性指事發時未滿18歲，有人稱只得15歲。當中3人疑遭下藥後被迫發生性關係，也有多人稱觀看表演時遭非禮。相關指控的發生時間，從80年代末持續至2014年，但現年67歲的大衛高柏飛一概否認。



《衛報》稱在美國訪問超過100人，以及根據法庭和警方紀錄，獲得相關指控內容，目前正進行查證。部份女性向《衛報》表示，由於#MeToo運動才敢公開經歷，當中有人願公開名字，也有人要求匿名。

大衛高柏飛透過律師否認

大衛高柏飛透過律師回應稱，他從未對任何人作出不當行為，更遑論對未成年人，強調他善良、內斂及尊重所有人，也是#MeToo運動的倡導者，並指一直有針對他的「大量虛假指控」。

3人發生性關係前疑遭下藥

報道指出，16名女性當中，包括曾於2018年公開指控大衛高柏飛的Brittney Lewis，她指事發在1988年，當時她僅17歲、任職模特兒，遭到對方下藥性侵。大衛高柏飛此前曾否認指控。

另一位女性Gillian向《衛報》表示，在1993年有同類經歷，她和一位朋友疑被下藥，在未表示同意下，與大衛高柏飛發生性關係。

4人被叫上舞台後非禮 有家人睹經過

報道提到4宗案件，當事人均在觀看大衛高柏飛表演時，被邀上舞台後非禮。 其中，現年38歲的Fallon Thornton稱，自己2014年1月在拉斯維加斯看表演時，被對方叫上舞台後觸摸其胸部，她事後向酒店及警方報告，但未獲正視。拉斯維加斯警方解釋，當時認為「證據不足」而結案。

至於另外3名聲稱台上被非禮者，事發時均未成年，其中一名女孩當時15歲，其家人稱在觀眾席上目睹她被摸胸

與15歲觀眾保持聯繫 至18歲發生性關係

此外，有幾名女性表示，大衛高柏飛承諾會在她們的模特兒或娛樂事業提供協助，藉此維持性關係。

另有名叫Carla的女性聲稱，1991年時看對方表演時，獲對方主動聯繫。當時她只有15歲，之後大衛高柏飛持續送她禮物和門票。她認為自己被誘騙，至18歲時自願送上初夜。大衛高柏飛的律師未否認兩人認識，並指雙方關係完全合法且自願。

報告又指出，大衛高柏飛與美國已故富商、有「富豪級淫媒」之稱的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相識，曾遭當局調查。但其律師表示，他不知道愛潑斯坦的可怕行為。