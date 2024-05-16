美國前國務卿蓬佩奧：以個人身份出席賴清德就職儀式

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月15日告訴美國媒體，他會以個人身份前往台北，參加賴清德就職儀式。



目前是美國智庫哈德遜研究所研究員的蓬佩奧，15日告訴《美國之音》，他只是一介平民，如果有機會見到賴清德，除了恭賀他之外，也會告訴賴清德：「我期待他能將台灣放在第一位，如果他能如此而且做得很好，他也應該有信心美國人民會繼續支持台灣人民的自由。」

《聯合報》報道，台外交部北美司長王良玉16日回應關於蓬佩奧將赴台，外交部是否接到相關訊息的提問時說，從美國地區來的外賓，外交部都掌握到完整的訊息，並會在適當的時間對外做說明。

蓬佩奧在美國前任總統特朗普執政時期擔任國務卿，對華持強硬立場，也被視為友台政壇人物。中國大陸在2021年現任總統拜登宣誓就職後，宣布制裁蓬佩奧。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾不止一次訪台。圖為蓬佩奧於2022年5月14日在奧斯汀會議中心發表演講。（Getty）

另一方面，美國將派代表團出席賴清德的就職典禮。美國在台協會15日在官網介紹代表團細節時強調，代表團將遵循先例，由兩位美國前官員、一位台灣專家、現任美國在台協會主席和美國在台協會處長組成。

代表團成員包括前總統特別助理兼國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。

美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。

美國在台協會說，代表團將在訪台期間出席5月20日的就職典禮，並與各界領袖會面。代表團也將強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

