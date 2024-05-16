中俄聯合聲明：提升貿易本幣份額　共同推進兩國企業大型能源項目

中國國家主席習近平5月16日會見訪華的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），兩人簽署聯合聲明，聲明談到提升雙邊貿易、融資和其他經濟活動中的本幣份額，又指共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。



根據《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，雙方商定，持續擴大雙邊貿易規模、優化貿易結構，深化服務貿易、電子商務、數字經濟、可持續發展領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定安全。

聲明稱，加快制定並於2024年批準新版《中俄投資合作規劃綱要》，全力促進《綱要》落實，提升雙邊投資合作成效。

習近平2024年5月16日會見普京（Pool via REUTERS）

持續鞏固中俄能源戰略合作

聲明又談到持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水平發展，保障兩國經濟和能源安全。努力確保國際能源市場穩定且可持續，維護全球能源產業鏈供應鏈的穩定和韌性。根據市場原則開展石油、天然氣、液化天然氣、煤炭、電力等領域合作，確保相關跨境基礎設施穩定運營，確保能源運輸暢通無阻。共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。

鼓勵雙向投資

聲明又指完善兩國金融基礎設施，暢通兩國間經營主體結算渠道。加強中俄銀行業保險業監管合作，促進雙方在對方境內開設的銀行和保險機構穩健發展，鼓勵雙向投資，在遵循市場化原則的前提下在對方國家金融市場發行債券。支持在保險、再保險以及在提升支付便利性領域開展進一步合作，爲雙方遊客量增長創造良好條件。在中俄雙方會計準則（在債券發行領域）、審計準則及審計監管等效互認的基礎上，積極推動務實領域互利合作。