烏克蘭哈爾科夫州戰況激烈：俄軍劍指利普齊鎮　澤連斯基冒險突訪

俄羅斯自5月10日起加大對烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）的攻勢，在烏克蘭一些村莊落入俄軍手中之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，又譯澤倫斯基）16日突訪哈爾科夫市。



澤連斯基在即時通訊應用程式Telegram上表示，他與軍方舉行一次會議，並稱局勢雖然「總體得到控制」，但極其困難。

俄軍自上週以來將接觸線向哈爾科夫州縱深推進，已佔據約100公里的烏克蘭領土。

俄方聲稱其軍隊現已進入烏克蘭邊境城鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）。烏克蘭表示，其軍隊16日在哈爾科夫沃夫昌斯克北部地區與俄軍，但指俄軍無法深入。

軍方發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）表示，烏克蘭軍隊的重點是阻止俄羅斯軍隊在該區北部建立據點。

俄新社引述俄羅斯在烏安插的官員甘切夫（Vitaly Ganchev）稱，俄軍計劃拿下利普齊鎮（Lyptsi，暫譯），當地距離哈爾科夫市約30公里。利普齊鎮位處通往哈爾科夫市的其中一條主要幹道上。

圖為俄羅斯志願軍2024年5月13日提供影片的截圖。俄羅斯志願軍（RVC）成員在裝甲車上發射武器。RVC是一個烏克蘭支持的準軍事組織，由反對克宮的俄羅斯人組成。（Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS）

烏克蘭稱沃夫昌斯克的局勢已受到控制，並表示其防禦行動迫使俄羅斯軍隊放慢了向哈爾科夫地區北部推進的節奏。

俄軍倘真的攻克距離邊境5公里的沃夫昌斯克，將是俄羅斯自10日突然攻擊哈爾科夫地區以來取得的最重大成果。俄軍開闢一條新戰線，迫使基輔對當地增援。

落入俄軍手中的沃夫昌斯克，並無特別軍事意義，但這對於烏克蘭衛國抗戰士氣或將構成致命打擊，可能會引發兵敗如山倒的「骨牌效應」。