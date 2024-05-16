迄今最深入以色列　黎巴嫩真主黨連環襲擊　以軍多個基地受襲

中國新聞網5月16日稱，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）當地時間5月15日晚向以色列發動空襲，襲擊未造成人員傷亡。伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）同日也對以色列發動襲擊。



據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，當地時間15日，伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」襲擊了以色列內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base）和其他幾個重要目標。

另據半島電視台報道，黎巴嫩真主黨表示，當地時間15日對位於以色列提比里亞（Tiberias，暫譯）以西的以色列軍事基地進行無人機襲擊。

《以色列時報》報道，該軍事基地距離黎巴嫩邊境約35公里。無人機中裝有爆炸物。報道稱，此次襲擊是黎巴嫩真主黨在巴以新一輪衝突以來對以色列發動的最深遠打擊。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7日以巴戰爭開始以來首次就事件發表講話。圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特南郊一處播放他的講話內容，他的支持者在台下聆聽。（REUTERS）

據報道，以色列國防軍回應稱，15日晚的襲擊沒有造成人員傷亡。

黎巴嫩真主黨稱，無人機襲擊是對以色列最近在黎巴嫩南部發動襲擊的回應，此前以色列襲擊造成該組織人員傷亡。

《以色列時報》轉引黎巴嫩媒體消息稱，在遭受襲擊後，以色列又空襲了黎巴嫩東北部的巴勒貝克（Baalbek），距邊境約100公里。