抵住以色列狂轟　哈馬斯欲以遊擊持久戰立足加沙　戰後管治軋一角

美國媒體報道，以哈戰爭持續七個多月，哈馬斯不但沒被擊垮，而且正採取游擊戰術準備同以色列國防軍打持久戰。



《華爾街日報》報道，哈馬斯正利用隧道網絡、小規模武裝組織和廣泛的社會影響力，發動更激進的攻擊，並每天向以軍發射更多反坦克武器。

加沙的安全分析員和目擊者稱，在當前的戰爭中，哈馬斯採取打了就跑的戰術，並化整為零以小部隊進行作戰。

哈馬斯的頑強抵抗給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）帶來難題，布魯塞爾智庫國際危機組織中東與北非項目負責人希爾特曼（Joost Hiltermann）說：「哈馬斯在加沙無處不在，哈馬斯遠未被擊敗。」

2024年5月6日，內塔尼亞胡出席大屠殺紀念日儀式。（Reuters）

據以色列現任和前任軍事官員以及美國情報機構評估，無論以色列是否對拉法發動全面攻擊，哈馬斯都可能生存並持續留在加沙。

2024年初，以色列從加沙北部撤出大部份部隊，轉向攻擊加沙中部和南部，為哈馬斯捲土重來留下機會。分析指出，哈馬斯並沒有放棄掌控加沙，以色列官員認為，哈馬斯正通過它控制的警察與民防機構在地方民政事務上繼續發揮影響力。

在軍事行動上，以軍坦克和步兵正逐步向拉法推進，希望在不造成重大平民傷亡的情況下進攻拉法。

以色列坦克在2024年5月7日駛到拉法過境點。（ADMMA via REUTERS）

內塔尼亞胡5月15日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說：「要贏得這場戰爭，我們必須做的就是摧毀哈馬斯的部隊。我們正在謹慎行事，我們正在疏散平民，在我們的要求下，50萬人已經離開了。」

內塔尼亞胡堅持，拉法「沒有出現人道危機」。

以防長要求總理推出加沙戰後安排計劃

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）5月15日表明，他反對以色列在戰後控制加沙，要求內塔尼亞胡立即推出加沙戰後安排計劃。

加蘭特發表電視談話說：「我們必須瓦解哈馬斯在加沙的治理能力。這一目標的關鍵是採取軍事行動，並在加沙建立替代治理方案。在沒有替代方案的情況下，只剩下兩個消極選擇，即哈馬斯對加沙的統治，或以色列對加沙的軍事統治。」

他反對後一種情況，並呼籲內塔尼亞胡放棄這個選擇。

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）5月15日表明，他反對以色列在戰後控制加沙，要求內塔尼亞胡立即推出加沙戰後安排計劃。圖為主持以色列戰時內閣的內塔尼亞胡、加蘭特和甘茨。（Reuters）

戰後管治加沙 哈馬斯想參與

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）15日說，哈馬斯將繼續留在加沙，並同其他巴勒斯坦派系一起參與決定戰後加沙的統治。

他指出，由於以色列堅持占領拉法過境點並擴大對巴勒斯坦領土的侵略，影響了停戰談判。哈尼亞重申：「任何協議都必須確保永久停火、（以軍）從加沙地帶所有地區全面撤軍、交換囚犯、讓流離失所者返家、重建和解除對加沙的圍困。」

另外，美國16日把人道援助碼頭錨在加沙沙灘。美軍中央司令部說，運輸人道物資的卡車將在未來幾天開始上岸，讓聯合國工作人員把救援物資分發給加沙人民。

美國5月16日把人道援助碼頭錨在加沙沙灘，運輸人道物資的貨車將在未來幾天開始上岸，讓聯合國工作人員把救援物資分發給加沙人民。圖為2024年5月15日，美軍臨時碼頭以及參與其建設的軍艦開始從阿什杜德港駛向加沙。(美國中央司令部twitter)

美國軍方重申，美軍士兵不會進入加沙地區。

此前聯合國一再警告加沙糧食嚴重短缺，認為開放陸路過境點並允許更多援助卡車進入加沙，是緩解不斷惡化的人道危機的唯一途徑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

