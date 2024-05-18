路透社：德國很快決定是否禁用中國5G設備

德國政府據報很快就是否禁止國內電信運營商使用中國華為和中興通訊的5G設備作出決定。



路透社星期五（5月17日）引述知情人士報道，包括德國總理朔爾茨在內的主要政界人士將很快召開會議，決定是否完全汰除中國通訊公司華為和中興通訊製造的設備進入國內5G網絡建設。

知情人士稱，在拖延了數月之後，朔爾茨、德國內政部長費澤（Nancy Faeser）和交通部長維辛（Volker Wissing）之間的會談，預計將對5G行動網絡的建設提出更嚴格的安全要求。

德國政府汰除中國設備的計劃分成兩階段，德國電信供應商將被要求在2026年1月1日前從其核心網絡中移除華為和中興的所有關鍵組件，然後在2029年之前減少其接入和傳輸網絡對中國組件的結構性依賴。

但據彭博社報道，對於是否要完全排除中國設備，德國政壇的意見分歧。

圖為2023年2月16日，鏡頭下的德國慕尼黑國際機場。（Reuters）

德國外交部、內政部和經濟部支持出於國內安全考慮，禁止華為和中興通訊的設備進入國內5G建設，但由於業界的反對，聯邦數字部還沒有同意這項決定。

德國社會民主黨控制着內政部，綠黨掌管着外交部和經濟部，而對企業友好的自由民主黨則掌管着數字部。

德國最大的移動運營商德國電過訊去曾表示，在2026年禁止使用中國零部件是不現實的。

德國下議院社民黨黨團外交事務發言人施密德（Nils Schmid）則強調：「對社民黨來說，這絕對是明確的：關鍵基礎設施不允許有中國零部件。」

與一些盟國相比，德國在對中國零部件實施禁令方面更為猶豫。美國對華為實施制裁後，英國就以供應鏈擔憂為由，在2020年禁止華為參與下一代5G無線網絡的建設，並限制華為在固定網絡領域的業務。

德國起初允許包括德國電訊在內的電信公司在建設5G網絡時使用華為組件。不過，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，柏林開始對中國採取更強硬的立場，並尋求減少對個別國家的依賴。